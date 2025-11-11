Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 7 segundos

Rusia informa de haber frustrado una operación conjunta de Kiev y Londres para secuestrar un avión de combate ruso equipado de misil hipersónico Kinzhal.

“El Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en inglés) ha descubierto y frustrado una operación de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y sus colaboradores británicos para secuestrar un avión de combate supersónico de gran altitud MiG-31 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, equipado con el misil hipersónico Kinzhal”, ha destacado la página web de la Inteligencia de Rusa, mediante un comunicado emitido este martes.

El documento detalla que varios agentes ucranianos intentaron reclutar a pilotos rusos ofreciéndoles tres millones de dólares (2,6 millones de euros), para después volar el avión armado “hasta la base aérea más grande de la [Organización del Tratado del Atlántico Norte] OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía, donde sería derribado por los sistemas de defensa aérea”.

También, ha destacado que las medidas tomadas por la parte de las fuerzas rusas “frustraron los planes de la inteligencia ucraniana y británica para organizar una provocación a gran escala”.

Rusia acusa a los aliados de Ucrania en la OTAN de avivar las llamas de la guerra, suministrando armas a Kiev. Rusia ha denunciado que países occidentales, en particular Estados Unidos y algunos miembros de la OTAN, están proporcionando a Ucrania asistencia de inteligencia y apoyo militar avanzado, incluyendo sistemas de comunicación, seguimiento de objetivos y datos de operaciones, con el fin de aumentar la capacidad de Kiev para atacar objetivos dentro del territorio ruso y regiones ocupadas.

Anteriormente, el diario Financial Times reveló que Estados Unidos lleva meses ayudando a Ucrania a organizar ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas. Según el informe, la inteligencia estadounidense ayuda a Kiev a planificar la ruta, la altitud, el momento y las decisiones de la misión, lo que permite a los drones de ataque de largo alcance y unidireccionales de Ucrania eludir las defensas aéreas rusas.