Reportan que el ministro de Defensa de la India cancela su visita a Estados Unidos

La visita del ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, a EE.UU. fue cancelada tras los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, informa Reuters este viernes citando a fuentes cercanas al Gobierno indio.

El objetivo de la visita era anunciar acuerdos para nuevas compras de armamento y aviones estadounidenses. Sin embargo, según la agencia, Nueva Delhi ha suspendido los planes de adquisición.

Singh también había estado planeando anunciar la compra de seis aviones de reconocimiento Boeing P8I y sistemas de apoyo para la Armada india durante su viaje cancelado, dijeron interlocutores del medio. Según la publicación, las negociaciones para adquirir estas aeronaves, en un acuerdo que rondaba los 3.600 millones de dólares, se encontraban en una etapa avanzada.

Posteriormente, medios indios desmintieron la publicación de Reuters, citando fuentes del Ministerio de Defensa. “Los informes periodísticos sobre la India pausando las negociaciones relacionadas con compras de Defensa a EE.UU. son falsos y fabricados. Se aclara que los diversos casos de adquisición siguen su curso según los procedimientos vigentes”, señala NDTV citando a fuentes militares.

Tensiones entre antiguos aliados

La Casa Blanca anunció este miércoles un arancel adicional del 25 % a las importaciones indias, en represalia por las continuas compras de petróleo ruso, elevando los gravámenes totales a ciertos productos indios al 50 %.

A su vez, este jueves, el primer ministro de la India, Narendra Modi, dio una firme respuesta a los aranceles, afirmando que, “aunque tenga que pagar un alto precio”, defenderá la producción nacional, que ya se ha visto afectada por la guerra comercial con EE.UU.

