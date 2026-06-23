Reestructura Cuba aparato administrativo ante escenario complejo

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Las medidas anunciadas en Cuba para enfrentar el complejo escenario económico provocado por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contemplan hoy la reducción de los ministerios y organismos presupuestados de la isla.

La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) aprobó por unanimidad, en una sesión extraordinaria de su décima legislatura, un amplio programa de reformas económicas.

El grupo de 176 propuestas, que introducen cambios sin precedentes en el modelo socialista del país caribeño, fue presentado al plenario por el primer ministro, Manuel Marrero.

La reunión tuvo la participación mediante videoconferencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Una de las medidas centrales del paquete, votado a mano alzada por más de 400 diputados, es la referida reestructuración de la Administración Central del Estado, que incluye una disminución significativa de los ministerios y organismos presupuestados.

Marrero recordó que circula una propuesta legislativa que contempla la reorganización de las estructuras estatales y gubernamentales para adecuarlas a las nuevas condiciones económicas y hacer más eficiente la gestión pública.

Dicho proceso –dijo– también impactaría en las administraciones provinciales y municipales, donde se prevé reajustar las estructuras y plantillas laborales, en función de una mayor eficiencia organizativa y uso racional de los recursos públicos.

Las nuevas disposiciones llegan en un contexto de aguda crisis económica, tras la intensificación del criminal bloqueo estadounidense, que desde hace casi siete décadas es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba.

El genocida y arbitrario cerco estadounidense provoca daños multimillonarios a la economía cubana, con un incalculable impacto humano de vidas perdidas, carencias desmedidas y múltiples afectaciones a la salud.

Dado a conocer a inicios de junio por el Parlamento, el proyecto de ley de Organización de la Administración Central del Estado establece los 20 ministerios que regirán la vida del país.

La propuesta reduce a 21 los organismos —20 ministerios y el Banco Central de Cuba—, frente a los 27 vigentes.

Entre los cambios del mapa ministerial se propone la cartera de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que concentraría competencias actualmente dispersas en varias entidades.

Agricultura e Industria Alimentaria se integran en el Ministerio de Agroalimentación y se erige el de Economía, Finanzas y Planificación. Educación Superior se une a Ciencia y Tecnología y surgen igualmente los ministerios de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda; Industrias y la Construcción; Deportes y Recreación, e Información y Comunicación Social

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