Eléctrico cienfueguero recuerda sus encuentros con Ramiro Valdés

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Salvador Vera Hernández, profesor de Historia convertido en trabajador eléctrico hace más de dos décadas, coincidió en tres ocasiones con el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez durante la inauguración de varios Parques Solares Fotovoltaicos en Cienfuegos, meses previos al fallecimiento del líder revolucionario ocurrido el pasado domingo 21 de junio a los 94 años.

Vera Hernández, licenciado en Marxismo-Leninismo e Historia, relató a la 5 de septiembre que el primer encuentro tuvo lugar el 28 de febrero de 2025 en el parque solar de Alcalde Mayor, el segundo emplazamiento de 21,87 MW inaugurado en el país en ese año.

Según el testimonio del trabajador eléctrico, Valdés Menéndez rechazó cortar la cinta inaugural y pidió que lo hicieran los trabajadores que construyeron la instalación, un gesto que Salvador calificó como “ejemplo de modestia”.

Me preguntó cómo nos había ido en el proyecto, si había sido muy trabajoso, y nos explicó la importancia que tenía para el país”, recordó.

El segundo encuentro ocurrió el 21 de mayo de 2025 en el parque de La Yuca, donde el Comandante lo reconoció al llegar. “Veo que terminaste otro parque aquí en Cienfuegos”, le dijo Valdés Menéndez, antes de despedirse con un apretón de manos y la frase: “Sigue luchando y vamos a inaugurar el tercero”.

La última vez que coincidieron fue en el parque de Mal Tiempo, en el municipio de Cruces. Según Vera Hernández, en cuanto descendió del vehículo, el vice primer ministro preguntó por él. Antes del acto conversaron y Ramiro le expresó que “había hecho una proeza” al dirigir la construcción de tres parques en tan poco tiempo en la región central.

Salvador destacó la participación de Valdés Menéndez en los chequeos de la estrategia para recuperar el Sistema Electroenergético Nacional, implementada por el Ministerio de Energía y Minas.

Su muerte ha sido un golpe duro. Era un hombre muy sacrificado, muy comprometido con la Patria”, afirmó el trabajador eléctrico.

Ramiro Valdés Menéndez fue Asaltante al Cuartel Moncada, expedicionario del Granma, combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la columna invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista junto al Che Guevara en la batalla de Santa Clara. Fundador del Ministerio del Interior, ostentaba los títulos de Héroe de la República de Cuba y del Trabajo.

Es merecedor del respeto y la admiración del pueblo cubano y cienfueguero por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria”, concluyó Vera Hernández.

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