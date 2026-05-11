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Recorre Esteban Lazo futura solinera en el Vedado

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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, visitó hoy la obra de la nueva estación de carga solar ubicada en la intersección de 23 y J, en el Vedado capitalino.

Según información del Gobierno de La Habana desde su perfil de Facebook, la instalación permitirá la carga de al menos treinta triciclos eléctricos destinados a la recogida de desechos sólidos en 14 circunscripciones del Consejo Popular Rampa, mediante el empleo de paneles solares.

En el recorrido participaron Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la capital, junto a otras autoridades políticas y gubernamentales.

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