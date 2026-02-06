Reconocen en Cienfuegos a trabajadores de la Aduana General de la República

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos

Inmersos en un proceso de profundas transformaciones encaminadas a perfeccionar el trabajo y atemperarlo a las prácticas internacionales, trabajadores de la Aduana General de la República (AGR) en Cienfuegos, como en todo el país, celebraron, este 5 de febrero, el aniversario 63 de la institución.

La lectura de la carta de felicitación del Jefe de la AGR, Nelson Cordovés Reyes, por parte de Maidelis Hernández Ferrer, su homóloga en la provincia, presidió el acto conmemorativo de este nuevo cumpleaños, una ceremonia sencilla y cargada de simbolismo al enmarcarse en el año del centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

El encuentro sirvió para resaltar la labor de hombres y mujeres que han convertido a la Aduana en su segundo hogar y ostentan una hoja de servicios marcada por la constancia y el compromiso. En concordancia con ello, merecieron reconocimientos los trabajadores que cumplen 15, 20, 25,35 y 40 años de quehacer ininterrumpido en la institución.

Un segmento especial estuvo dedicado a honrar a cuadros y trabajadores con resultados significativos a lo largo del período finalizado, quienes obtuvieron el Sello de Honor Aduanero. Igual encomio recibieron aquellos merecedores del Sello de Honor y Ética, conferido a los que resulten condecorados con el anterior durante tres ocasiones.

Otro momento importante fue el de la entrega a Gabriel Ricardo Aroche Alonso del más alto estímulo moral que se otorga a los trabajadores de la AGR: el Sello de Honor, Ética y Dignidad, premio a los resultados sobresalientes de su gestión.

De marcada emotividad resultó el homenaje al recientemente fallecido Roberto Carlos Polo Amarante, quien por su desempeño excepcional y las huellas que dejó fue condecorado de manera post mortem con el Sello de Honor Aduanero.

La ceremonia también sirvió para que otras instituciones del territorio como la Aduana General de la República y la Central de Trabajadores de Cuba resaltaran la labor de los aduaneros cienfuegueros.

Nacida con la misión de garantizar la seguridad de la frontera, preservar el patrimonio, aportar y proteger a la economía nacional, la Ley y el orden, la Aduana General de la República llega a sus 63 con el compromiso de mantener los valores revolucionarios que la caracterizan.

Visitas: 3