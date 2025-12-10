Reanudado Torneo Clausura de Fútbol

Compartir en

Esta semana sin dudas resalta la noticia de la reanudación del Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol, y como se ha hecho habitual otra vez es desconcertante la manera de definir el campeón nacional del balompié doméstico, cetro que en este instante está en poder de los Marineros de Cienfuegos.

Al inicio se habían anunciado tres vueltas por el sistema de todos contra todos entre los seis conjuntos que ganaron el derecho a disputar el título, pero a la postre, desde el lunes se reiniciaron las acciones, interrumpidas por los azotes del huracán Melissa en Santiago de Cuba, que servía de sede al momento de detenerlo.

Ello obligó a reestructurar el calendario, en ajuste al período de inactividad y las condiciones objetivas de transportación y hospedaje de los equipos en competencia.

De esta forma, solo se completará esa etapa, la ya iniciada en la Ciudad Héroe, y los cuatro mejores ubicados disputarán las medallas.

Tercero y cuarto lugares celebrarán un partido por la medalla de bronce, el día 14 de diciembre a las diez de la mañana.

Ese mismo día, a las 3:00 p.m. se jugará la final entre los dos mejores ubicados luego de la fase de todos contra todos, que determinará el campeón.

Todos estos partidos se están realizando en el estadio La Polar, de la capital, a razón de tres encuentros diarios en los horarios de 8:30 a.m., 10:30 a.m. y 3:00 p.m.

Como se aprecia, se ha jugado en días alternos hasta realizar los tres emparejamientos que restaban para completar la etapa y habrá otra jornada de asueto antes de la discusión de las medallas.

Paradójicamente, el “eléctrico” torneo coincide con las actividades por el Día del Fútbol Cubano, que se celebra históricamente cada 11 de diciembre.

Para los amantes de la disciplina, recordemos que los Marineros del DT Francisco Carrazana comenzaron con goleada de tres goles por cero ante su similar de Las Tunas, gracias a las dianas de Reinier Cerdeira, Frank del Valle y el refuerzo Erick Revilla.

Luego los nuestros cayeron frente al once de La Habana (2-4). Por Cienfuegos anotaron Dorgis Rajadel al ’80 y Damián Ocampo al ’90+2, mientras por los capitalinos perforaron la cabaña Rey A. Antúnez, Daniel Marín, Andy Rodríguez y el pinero Yoandir Puga, refuerzo de lujo de los habaneros.

En el momento de la detención del evento, Santiago de Cuba comandaba las acciones con cuatro puntos, seguidos de cerca por Cienfuegos, Las Tunas y La Habana, todos con tres cartones. Detrás se ubicaban Guantánamo y Villa Clara, con dos y uno, respectivamente.

En el caso de la nave marinera, supimos que viajaron a la lid con varias ausencias debido a la actual situación epidemiológica. La más sonada, sin lugar a dudas, la del incombustible veterano Reinier “Coco” Cerdeira, baluarte indiscutible de la tripulación del técnico Carrazana.

