Ciudad Caracas contra la pared en Liga Azucarera de Beisbol

El equipo representativo de la Empresa Agroindustrial Ciudad Caracas, del municipio Santa Isabel de las Lajas, cayó tres veces frente a su similar del granmense “Arquímides Colina”, y tendrá que realizar la verdadera “tarea del indio” si aspira a coronarse en la Liga Azucarera de Béisbol, certamen que desarrolla la etapa final en su versión número 43.

Los nuestros no pudieron aprovechar la condición de locales, y en su propio estadio Reinaldo Delgado cedieron con pizarras de 8-5, 8-7 y 13-8, para dejar prácticamente definida la disputa por el banderín.

En el partido inicial cada selección bateó nueve incogibles, y a la defensa los de casa pifiaron par de veces y los visitantes en una ocasión. El lanzador Liván Suárez se apuntó el crédito monticular y Yasmani Insua cargó con el revés. Roilán Ferro la sacó del parque por los derrotados.

Luego el propio Suárez fue apoyado por ofensiva de 14 hits de sus compañeros de equipo, mientras otro serpentinero con experiencia en Series Nacionales, Leorisbel “Paporo” Sánchez, salía por la puerta estrecha.

En el tercer choque los maderos volvieron a sonar, con 14 inatrapables para los vencedores y doce por la causa vencida, incluidos vuelacercas de Reinier Morales (Arquímides Colina) y Hanoy Pérez (Ciudad Caracas). Yuriel González se anotó el éxito desde el box, Raúl Reyes hizo la mueca, y Liván Suárez se apuntó juego salvado, por lo que tiene todas las papeletas para llevarse la condición de Jugador Más Valioso de la final.

Las acciones se reinician hoy viernes, pero en el terreno del Graciliano Ramírez, en la comunidad bayamesa de Mabay, donde de ser necesario se efectuarían los cuatro choques restantes.

Hasta ahora ningún equipo en Cuba ha ganado cuatro veces la Liga Azucarera y el “Arquímides Colina” está a un paso de lograrlo.

En coautoría con Alfredo Landaburo Almaguer.

