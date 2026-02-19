Realizarán Concurso Nacional de Reseña Crítica Literaria Segur en Cienfuegos

Compartir en

Promover la crítica literaria constituye una de las prioridades del Centro Provincial del Libro y la Literatura, su casa literaria Ediciones Mecenas y el Centro de Promoción Literaria Florentino Morales.

Por dicha razón, estas instituciones (de conjunto con la Asociación de Escritores de la UNEAC en la Filial de Cienfuegos, el Departamento de Literatura del Centro de Cultura Comunitaria y la Sección de Literatura de la Asociación Hermanos Saíz), auspiciarán el Concurso Nacional de Crítica Literaria Segur.

En este ahora reactivado tradicional evento pueden intervenir todos los escritores residentes en el país, mediante una reseña inédita por cada autor, con un mínimo de tres cuartillas y nunca superior a las siete, las cuales deberán abordar libros de autores nacionales publicados por sellos editoriales del país entre los años 2018 al 2024.

De acuerdo con la información brindada al Periódico 5 de Septiembre, los materiales serán entregados, por la vía del WhatsApp, al número 58728637.

Las reseñas se presentarán en documentos que deben configurarse en formato carta, en letra Times New Roman, de 12 puntos, a espacio y medio, bajo el sistema de plica, por lo que se enviarán tres archivos.

En el primero se identificará el título de la reseña + seudónimo, y contendrá el texto concursante, especificando el título del libro reseñado, género, editorial y año de su edición. En el segundo debe identificarse datos del autor + seudónimo, y en este se consignarán los nombres y apellidos del autor, así como su dirección, carné de identidad, números telefónicos y con carácter obligatorio el número de cuenta fiscal o estandarizada y una breve ficha curricular. Y en el tercero se enviará una imagen .jpg de la carátula del libro reseñado.

Indicaron las fuentes que el jurado, compuesto por reconocidos escritores del territorio nacional, seleccionará una obra a premiar y podrá otorgar cuántas menciones estime pertinente. Su fallo será inapelable y la reseña que resulte premiada se publicará en el Boletín El Sacapuntas, el cual será presentado a presentarse en abril durante la Jornada de la Cultura Cienfueguera.

La reseña ganadora recibirá diploma acreditativo y 3 mil pesos, que se depositarán en la cuenta bancaria que el autor consigne debidamente en la plica.

El plazo de admisión vencerá el 15 de marzo de 2026, a las doce de la noche. Una vez emitido el fallo, los organizadores del certamen se comprometen a borrar los archivos de los trabajos no premiados. La participación requiere la total aceptación de las bases aquí establecidas. Los concursantes que las incumplan serán descalificados.

El resultado se dará a conocer de manera oficial el 31 de marzo de 2026, a las diez de la mañana, en la Librería Ateneo Dionisio San Román, como es tradicional, en la clausura de la Jornada por el Día del Libro Cubano.

