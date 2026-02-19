Homenaje al eterno Bárbaro del Ritmo

Compartir en

Como cada 19 de febrero, el municipio de Santa Isabel de las Lajas rindió homenaje al Bárbaro del Ritmo, Benny Moré, por el aniversario 63 de su partida física.

En la habitual peregrinación los familiares y amigos, junto con estudiantes de las escuelas del municipio, recordaron la vida de uno de los más grandes músicos de Cuba y apostaron por preservar la memoria de este magnífico hijo de la localidad.

Este hecho forma parte de la Jornada de la Cultura Lajera, que además de dar honores a Benny Moré, busca traer a la mirada de un amplio público las tradiciones culturales del territorio.

Benny Moré poseía un talento musical natural y una voz de tenor ágil y expresiva, capaz de matizar y frasear con gran sensibilidad. Dominó todos los géneros de la música cubana, y su capacidad para entrelazar el son, el mambo y el bolero lo consolidó como una figura emblemática del patrimonio sonoro nacional.

No fue únicamente un intérprete sobresaliente, sino también un creador audaz. A pesar de no haber recibido formación académica ni saber leer música, trazó rumbos decisivos para el desarrollo de la música popular. Hoy es considerado un clásico cuya obra se disfruta con la misma intensidad que en sus años de mayor esplendor.

La importancia de Benny en la cultura cubana trasciende su producción artística. Su música reflejaba la riqueza multicultural de la isla, al combinar raíces africanas y españolas con sonidos más actuales de su tiempo.

Su entrega y profunda pasión por la música continúan siendo ejemplo e inspiración para generaciones de artistas cubanos, que reconocen y celebran su talento genuino y su autenticidad.

