viernes, marzo 6, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Foto: Liana Laura Gavilla Cruz/5 de Septiembre
Realizan balance anual combatientes del municipio de Lajas

Liana Laura Gavilla Cruz 0 comentarios
Los miembros de la Asociación de Combatientes Cubanos del municipio de Santa Isabel de las Lajas realizaron su balance anual donde analizaron los puntos esenciales de avance, y quienes necesitan más atención por parte de la presidencia de la organización.

Con respecto a los datos del 2024, en el año pasado la organización creció con 47 nuevos miembros, para un total de aproximadamente 941 combatientes en el municipio. A pesar de todos los problemas que afronta el país, los miembros siguen mostrando su interés en apoyar el mejoramiento de la organización.

A lo largo del 2025 se resolvieron problemas que afectaban a varios combatientes. Para quienes lo necesitaban buscaron cuidadores para los más ancianos, y se obtuvieron 2 viviendas para quienes las necesitaban, entre otras tareas que realizan para mejorar la vida de quienes lucharon por nuestro país y por la libertad de países hermanos.

La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana es una organización social, autofinanciada e integrada voluntariamente por combatientes, cuyo objetivo fundamental y razón de ser es apoyar incondicionalmente la defensa de la Revolución y las conquistas del socialismo en todos los terrenos, para lo cual organiza y cohesiona las distintas generaciones de combatientes que han luchado y luchan para este fin.

La ACRC aglutina en una sola organización social a más de 330 mil cubanos de todas las edades, quienes han estado en las líneas del frente de las batallas revolucionarias desde la década de 1930 hasta el presente.

