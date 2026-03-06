Realizan balance anual combatientes del municipio de Lajas

Compartir en

Los miembros de la Asociación de Combatientes Cubanos del municipio de Santa Isabel de las Lajas realizaron su balance anual donde analizaron los puntos esenciales de avance, y quienes necesitan más atención por parte de la presidencia de la organización.

Con respecto a los datos del 2024, en el año pasado la organización creció con 47 nuevos miembros, para un total de aproximadamente 941 combatientes en el municipio. A pesar de todos los problemas que afronta el país, los miembros siguen mostrando su interés en apoyar el mejoramiento de la organización.

A lo largo del 2025 se resolvieron problemas que afectaban a varios combatientes. Para quienes lo necesitaban buscaron cuidadores para los más ancianos, y se obtuvieron 2 viviendas para quienes las necesitaban, entre otras tareas que realizan para mejorar la vida de quienes lucharon por nuestro país y por la libertad de países hermanos.

La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana es una organización social, autofinanciada e integrada voluntariamente por combatientes, cuyo objetivo fundamental y razón de ser es apoyar incondicionalmente la defensa de la Revolución y las conquistas del socialismo en todos los terrenos, para lo cual organiza y cohesiona las distintas generaciones de combatientes que han luchado y luchan para este fin.

La ACRC aglutina en una sola organización social a más de 330 mil cubanos de todas las edades, quienes han estado en las líneas del frente de las batallas revolucionarias desde la década de 1930 hasta el presente.

