Reafirman en ONU derecho de Palestina a la independencia

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia y la libertad frente a la ocupación israelí.

El pronunciamiento resalta que esos derechos son “inalienables, incondicionales y no negociables”, y rechaza las condiciones impuestas por Israel bajo el pretexto de medidas de seguridad.

Asimismo, se hace eco de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que declaró la ocupación israelí como ilegal y exigió su cese inmediato.

Worldwide support for the right of the Palestinian people to self-determination. pic.twitter.com/OuhlcfQmEv

— Ambassador Majed Bamya 🇵🇸 (@majedbamya) November 14, 2024