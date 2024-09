Radio Cruces: 20 años surcando el éter

Compartir en

“Pegada al corazón del pueblo crucense, nació el 5 de septiembre de 2004 a las diez de la mañana, bajo un torrencial aguacero; la emisora añorada en el terruño del combate de Mal Tiempo. Luego de más de 40 años surcó, al fin, el éter Radio Cruces, con su eslogan, “La voz de los molinos…”.

Así rememora Iris Violeta Eduarte Héctor, una de sus fundadoras, el alumbramiento de la planta radial que, tras dos décadas de ininterrumpido hacer, continúa siendo fiel compañera para sus oyentes.

Prosiguen las remembranzas: “Era la primera emisora de radio de nuevo tipo, comunitaria, donde se formarían ‘hombres y mujeres radio’; así fue llamada 20 años atrás. El primer colectivo de trabajadores estuvo integrado por Luis Manuel Díaz Díaz, en la realización artística, Alián Hernández Rivero como locutor, Jorge Jesús Fernández Cabrera, periodista, Yuneisy Valdés Morera en la secretaría y yo, en funciones de directora, pues mi responsabilidad era como jefa de Programación e Información”.

Recuerda Iris que, “la tecnología fue de una donación del país hermano de Venezuela; y el entonces Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), luego de una investigación del sistema radial por provincias, designó los equipos a los municipios de Cruces, en Cienfuegos y Cabaiguán, en Villa Clara.

“Hay que tener presente el hecho de que el poblado de Cruces, siempre tuvo una fuerte tradición radial, pues la CMHK, Casa Virgilio había nacido en la localidad y compartía con sus oyentes todos los acontecimientos del territorio, además de recrear a la audiencia con una programación variada que identificaba a los crucenses. Luego dicha planta dejó de funcionar y la añoranza por la Radio se mantuvo en los lugareños hasta el 5 de septiembre de 2004.

Más de los fundadores y actuales radialistas

Jorge Jesús Fernández Cabrera, estuvo aquel día en que nuevamente se generó la señal radiofónica desde Cruces. A la vuelta de dos décadas todavía permanece: “Ser fundador de la emisora Radio Cruces, y trabajar en ella durante 20 años de su salida al aire, ha representado para mí un camino marcado por el conocimiento, la superación y la conexión con excelentes compañeros, quienes ‘me han subido la parada’ en las relaciones humanas; y sobre todo me han permitido aprovechar a plenitud la fascinación por la Radio, que en mi caso, cuando penetró en mi cuerpo y mis sentidos, ha permanecido para siempre.

“Radio Cruces es para la gran familia, la de los desvelos de todos los días, la que me obliga a realizar un periodismo mejor, y me permite entregarme sin reservas y con devoción a ese intercambio único con los oyentes. Cumplir veinte años es el punto de partida, para continuar haciendo radio, desde una planta municipal que me posibilita crecer como ser humano”.

Para Arliery Romero Díaz, con menos tiempo en la Radio e igual pasión que los experimentados, reitera: ”Me siento afortunada al compartir con un gran equipo de profesionales y sobre todo con seres humanos de calidad; puedo decir además, que la Radio continúa siendo pasión _no como eslogan ni como frase repetitiva_ sino porque lo veo de esa manera.

“Además de las gratificantes experiencias, al ser parte de la Radio no solo he moldeado mi sueño; sino que este sueño hecho realidad me ha moldeado como persona y sobre todo como profesional”.

El tiempo ha sido aprovechado de manera oportuna por los radialistas crucenses, quienes han aprendido a hacer radio, en la práctica diaria, con el asesoramiento de profesionales del Periodismo y de los directores, guionistas y locutores de Radio Ciudad del Mar, según significa Iris Violeta quien recuerda a compañeros que lamentablemente hoy no están y a muchos otros que continúan su bregar en las ondas radiales perlasureñas.

“Solo una hora de transmisión fue el comienzo, con tres programas identificados y con una alta audiencia: Revista de variedades Aquí Cruces; Bonito y sabroso, programa 100 por ciento de música cubana; y Pensando en ti, también musical pero dedicado a difundir la llamada música del ayer, pues la población crucense es una de las más envejecidas de la provincia. Cada espacio mantenía a través de boletines informativos la actualidad noticiosa de la localidad, Cuba y el mundo”, apunta quien hoy está jubilada, pero se mantiene vinculada a su querida planta radial.

Y no se hicieron esperar los premios. “El primer premio nacional lo recibió el colectivo de la emisora con el programa infantil, Estela y sus amigos, dirigido por la periodista, locutora y directora, Odalys Ramírez Guanche, solo tenía seis meses de inaugurada Radio Cruces; y así en cada festival o eventos científicos radiales la cosecha de premios llegaba con radiodocumentales, de los periodistas Geysi Rosell Cuéllar, Marleidis Rodríguez Carrasco y Esteban Sosa Muñoz”, asegura Eduarte Héctor.

Retos y desafíos

Reconoce Denize Alfonso Matías, actual directora de “La Voz de los molinos”, que tal responsabilidad ha sido una oportunidad única para crecer en lo profesional: “Me enfrento, junto a mi colectivo de trabajo, a retos y desafíos que requieren de mi dedicación y esfuerzo diario. Asumir la dirección con muy poco conocimiento del medio es difícil, pero nos empeñamos en contribuir a afianzar los resultados de nuestra emisora en estos primeros 20 años.

“Hoy mi principal motivación es guiar al equipo para poder ofrecer a nuestros oyentes una programación con calidad y que les resulte atractiva, con la misión de informar, educar y entretener; al tiempo que mantenga su identidad y sea un referente en el ámbito radiofónico, al destacar por la calidad de los contenidos innovadores y por la profesionalidad de nuestro equipo.

“Me siento orgullosa y feliz de pertenecer a este gran team de profesionales con mucha experiencia laboral. Me siento una fiel oyente, una fiel trabajadora del medio”.

Y necesariamente volvemos a Iris Violeta Eduarte Héctor, quien conserva intactos su amor y entrega por Radio Cruces: “Ha sido el colectivo de “La Voz de los molinos” ejemplo de consagración, profesionalidad y amor al trabajo radial. En su aniversario 20 alzan sus voces para apoyar los principios de la Revolución cubana. Queda mucho por aprender y así lograr la excelencia radial, hay que formar a los nuevos que llegan a la institución con valores imprescindibles para la radio como son la dedicación y la entrega”.

No pierden la esperanza los crucenses de que su querida emisora, una joven de 20 años ya, logre concretar más de seis horas de transmisión (actualmente de 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.); para eso sus 23 trabajadores actuales laboran con denuedo y celebran estas dos décadas a sabiendas de que queda un largo camino por recorrer; pero se hará con paso ligero pero firme, con la convicción de que “Radio Cruces” seguirá surcando el éter. ¡Enhorabuena!

