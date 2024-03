¿Quién da más: mipyme estatal o Empresa Estatal Socialista?

Compartir en

La MIPYME (micro, pequeña y mediana empresa) surge en Cuba a partir de la promulgación del Decreto Ley 46 de agosto de 2021 y su Capítulo I, artículo 3.2, define que puede ser de propiedad estatal, privada o mixta.

Mientras, el Capítulo II, artículo 20, establece que las entidades estatales o cualquier otra estructura organizativa sin personalidad jurídica, cumplidoras del indicador establecido, pueden solicitar la transformación a mipyme y se le aplican las facultades, incentivos y políticas establecidas para esta figura jurídica; en otras palabras: flexibilidad y adaptabilidad para encontrar soluciones de forma ágil.

A propósito, la Dirección de Desarrollo Territorial del Gobierno Provincial de Cienfuegos convocó y encabezó el Seminario para la creación de Mipymes Estatales, con el objetivo de caracterizar a estos nuevos actores económicos, su situación actual en el país y en el territorio sureño.

Elementos clave de la Resolución 24 emitida por el Gobernador para este proceso y el sistema de trabajo a implementar, así como la capacidad o no de los municipios para su desarrollo, centraron el debate.

Las direcciones de Finanzas y Precios, Economía y Planificación, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), Estadísticas e Información y Consultoría Jurídica integran los equipos temporales de trabajo, rectores de la constitución de mipymes estatales en Cienfuegos.

CONTEXTO SUREÑO

Grey González Chacón, jefa del Departamento de Actores Económicos, adscrito a la Dirección de Desarrollo Territorial en el Gobierno Provincial, se refirió a la importancia de dar herramientas a las empresas estatales para propiciar el cambio en beneficio de todos.

”Dinamizar el tejido empresarial territorial es la frase de orden. Cada municipio cuenta ya con un Departamento de Actores Económicos, encargado de identificar, asesorar y próximamente, aprobar estas nuevas formas de gestión (mipymes estatales). Así, el gobierno fungirá como socio único o asesorará dichas empresas”, refirió.

¿Cuenta Cienfuegos con estas sociedades mercantiles de nuevo tipo, como también se les llama?

“La nuestra es de las provincias con menos mipymes estatales, solo tenemos tres: Alabbi Soluciones Informáticas —conocida antes como División Territorial de la Empresa de Aplicaciones Informáticas (Desoft)—; Pesas Sur, encargada de producir, comercializar y calibrar balanzas y sistemas de medición; y SurTICs, dedicada a actividades de programación informática”.

Otras entidades como Acopio, la Cadena Cubana del Pan, las empresas provinciales de la Industria Alimentaria (EPIA) y del Comercio y la Gastronomía están prácticamente obligadas a la reconversión, teniendo en cuenta la dificultad actual para sustentar sus producciones. Por otro lado, al sector privado pertenecen 216 mipymes, el 71 por ciento vinculadas al Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

“Hoy la intención del Gobierno es profundizar en estos asuntos bastante novedosos para los empresarios cubanos. Las bases están sentadas luego del primer Seminario para la Creación de Mipymes Estatales en el territorio y la aceptación del mismo”, afirmó la funcionaria.

CADENA CUBANA DEL PAN: “OBLIGADA” A LA RECONVERSIÓN

Desde el pasado año la situación se ha agravado para la Cadena Cubana del Pan y hoy resulta una de las empresas más necesitadas de alternativas para subsistir y cumplir con su objeto social.

Raúl Valdés Mantecón, Director de la entidad en la provincia, alegó: “las condiciones materiales las tenemos, también el personal calificado, pero nos falta el recurso esencial: la harina. Hemos variado los precios del producto porque solo nos aprovisionamos de actores no estatales que la importan. No obstante, se vuelve casi imposible mantener un ritmo productivo estable. No podemos operar con pérdidas, creo que esta puede ser la solución”.

¿Qué cambiará para la Empresa Cubana del Pan como mipyme estatal?

”Autogestión, independencia, calidad y mayor sistematicidad en las producciones. La situación actual no puede ser peor. Lo tomamos sí o sí y es una indicación nacional. Desaparecerá la Empresa. Nos subordinaremos, temporalmente, a las industrias alimentarias locales y cuando estén las condiciones creadas, resurgiremos como mipymes estatales. Tenemos grandes expectativas”.

Ya se experimenta un incremento de los precios. Podemos esperar cifras superiores?

”Creo que seguirá existiendo el Balance Nacional, o sea, el suministro de algunos insumos, pero sí, los precios serán diferentes”.

BENEFICIOS DE LA NUEVA FORMA DE GESTIÓN ESTATAL

Yandry Fernández Matos, asesor jurídico de la Consultoría Jurídica en Cienfuegos y miembro del Grupo Temporal de Trabajo para la Constitución de Mipymes Estatales en el Gobierno Provincial, se refirió a estas como “sociedades de responsabilidad limitada en busca del desarrollo local, del perfeccionamiento en las estrategias de dirección, de la autonomía”.

”Hay incertidumbres luego del primer encuentro con los empresarios del territorio porque estamos hablando de sociedades mercantiles de nuevo tipo, bastante desconocidas. Seguimos bajo el principio de la empresa estatal socialista, pero debemos abrirnos a las bondades de las formas de gestión antes mencionadas”, destacó.

¿Cuáles son las entidades más capaces o necesitadas de la reconversión a corto plazo en la provincia?

”Ya contamos con tres mipymes estatales y sus experiencias son positivas. En cuanto al aumento de esa cifra, influyen varios factores: sus directivos deben conocer las vías y canales, constituir equipos sólidos, identificar su patrimonio, diseñar los estatutos y montar la plataforma para que el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) evalúe el proceso”.

A mediano o largo plazo, este tipo de sociedades se aprobará a nivel local, en dependencia de las necesidades y posibilidades del municipio. Si bien la empresa estatal socialista tiene sus beneficios, su estructura no tiene en cuenta las características de cada territorio y, por tanto, la capacidad real para asumir encargos.

De ahí que cada mipyme estatal podrá formar su propia estructura -sin ser una camisa de fuerza del órgano superior-, implementar sistemas de pago según su funcionamiento, diseñar su propio objeto social y desarrollar actividades con beneficios superiores.

“Aunque esto es en teoría, debemos ver en la práctica si funciona realmente. Otro aspecto importante: ante la ley todas las mipymes tienen igualdad de condiciones, pero las estatales deberán tener precios más asequibles, lo cual debe desencadenar en precios inferiores a los actuales para la mayoría de bienes y servicios”, terminó el especialista.

A inicios de año, el MEP de Cuba aprobó 133 nuevas mipymes, elevando el total a 9 mil 943, desde su legalización en septiembre de 2021. Con un 19.6 por ciento dedicado a actividades manufactureras y un doce por ciento a la producción de alimentos y bebidas, las mipymes emplean alrededor de 225 mil cubanos y han generado casi 190 mil nuevos empleos, según datos oficiales, aún cuando muchos las culpan de la inflación que atraviesa el país.

Entre los beneficios más notables sobresalen la posibilidad de abrir sucursales de las empresas en el exterior, la facultad para la aprobación de actividades secundarias a su objeto social y el diseño de un sistema de control interno que se adecue a las características de estas nuevas entidades.

No obstante, persisten trabas como la inaccesibilidad a un mercado cambiario y la burocracia. Es hora de ponerle empeño a la palabra “eficiencia”, de que los trabajadores ganen por sus esfuerzos y que sea posible invertir en beneficio de los hombres y mujeres que hoy sostienen la economía cubana.

