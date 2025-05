¿Qué nos vamos a llevar?

Compartir en

Hay frases que llegan al corazón, pero existen otras que por su significado e intensidad basta con solo una lectura para calar hasta el alma de quienes la leen. Eso sucede cuando, en lugar de perder el tiempo con actividades que no aportan ningún beneficio a la vida, es aprovechado para cultivar el espíritu a través de la lectura de autores, entre ellos, Paulo Coelho.

En su vasta lista de novelas, cuentos y demás escritos, hay una frase en particular que llama mucho la atención, sobretodo en las condiciones actuales: “lo único que te llevarás de esta vida es lo que vives, por eso comienza a vivir lo que te quieres llevar”.

Son muchos los que comparten el significado de esta frase, sobre todo esos que, con sus rostros plagados de arrugas como muestra de que el tiempo pasa sin detenerse un solo instante, cuentan con la tristeza marcada en sus ojos, el recuerdo de lo que una vez fueron en su juventud. Con evidente nostalgia rememoran cada etapa de su vida, todos los sueños y metas que anhelaban, y que por muchas razones algunas quedaron en la triste idea de lo que pudo ser y no fue.

Cada una de estas reseñas vienen cargadas de experiencia, conocimientos y consejos, que pueden no ser tomados en el momento, pero en un futuro servirán como referencia para aprender a vivir la vida en su momento, no esperar el transcurso de los años, que el mañana llegue en conjunto con el arrepentimiento de no aprovechar las oportunidades que se presentan.

Desafortunadamente, en un mundo donde no todos tienen las mismas posibilidades y las desigualdades son cada día más palpables, la envidia y avaricia han cobrado más fuerza.

Ya nadie está conforme con lo que tiene, sobre todo la juventud. No existen metas que trazar ni sueños que cumplir. Pasan la vida queriendo vivir la misma realidad que otros sin caer en la razón de que la suya pasa sin ninguna novedad. Las oportunidades corren y no son atrapadas en el momento justo, porque no están definidas las prioridades esenciales que les va a permitir su avance.

Hoy, muy pocos conocen la verdadera importancia de vivir. Por ello hay que trazar metas, tener una idea clara del plan de vida que quiere ser logrado, aprovechar el momento, sentir, disfrutar, superarse cada día más. ¿Qué importan los errores y obstáculos que pueden aparecer en el camino? Cuando el interés es fuerte, lo demás se convierte en historia.

Recordar siempre que el mundo no es perfecto como lo pintan en las historias de las redes sociales es esencial, hay que aprender a vivir y ser feliz con lo que esté al alcance, con la mente siempre en el futuro deseado, disfrutar con lo que tiene y no con lo que los demás posean porque como dicen por ahí: un día dejarás este mundo atrás, así que vive una vida que recordarás.

