Pronostica la UNE un déficit de 1640 MW para el horario pico de este 7 de septiembre

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1809 MW a las 20:30 horas, coincidente con la hora de máxima demanda.

La producción de energía de los 28 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2812 MWh, con 523 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1650 MW y la demanda 2885 MW, con 1250 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1300 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 y 5 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 335 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 34 centrales de generación distribuida con 148 MW. Se encuentran indisponibles por falta de lubricantes 475 MW. Para un total de 623 MW indisponibles por estas causas.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y/o lubricante, la entrada de la unidad 5 de la CTE de Nuevitas con 60 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1810 MW y una demanda máxima de 3450 MW, para un déficit de 1640 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1710 MW en este horario.

