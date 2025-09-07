Cubano Raidel Martinez empata liderato de salvamentos en Japón

El diestro serpentinero se subió al montículo en la novena entrada y logró preservar la ventaja 6-3 de sus Gigantes de Yomiuri ante los Dragones de Chunichi, en el abarrotado estadio Vantelin Dome de Nagoya.

Aunque toleró dos indiscutibles, el natural de la occidental provincia de Pinar del Río, se las arregló para colgar la argolla en la pizarra con par de ponches, para elevar a 57 los recetados en esta campaña en 48 entradas y un tercio de labor.

Martínez, ha aceptado 30 incogibles en ese trayecto con una decena de boletos otorgados y exhibe una excelente efectividad de 1.31 carreras limpias permitidas por juego completo, demostrando que es uno de los lanzadores más dominantes del circuito nipón.

Con este triunfo los Gigantes se mantienen en la segunda posición de la Liga Central con balance de 61 éxitos, 62 fracasos y tres empates, por detrás de los Tigres de Hanshin (78-45-3), que hoy doblegaron 2-0 a las Carpas de Hiroshima.