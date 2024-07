Procesan en La Habana dos ciudadanos como autores de delitos violentos

Compartir en

El hecho que se juzga en la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana tiene como acusados a dos presuntos autores por los delitos de robo con violencia o intimidación de las personas y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos. La víctima en este caso se había desmontado del ómnibus 613 a las 2 de la mañana cuando fue asaltada, según ratificó el sitio web del Ministerio del Interior.

«Uno de ellos me puso un cuchillo en la barriga y me dijo que le diera la cadena y el teléfono, que no iba a pasar nada. Me dijeron: si te mueves te pincho», expresó la víctima.

Mediante una llamada al servicio de emergencia 106 por uno de los testigos. La patrulla llegaría hasta el lugar.

El suboficial Osvaldo García Estévez, miembro de la brigada provincial de patrullas detalló al respecto «Nos montamos con el ciudadano, le dimos un recorrido por todo el Reparto Eléctrico y él mismo nos dice que todo surgió en la guagua, en el P6. Nosotros detuvimos la guagua, fuimos al paradero y reconoció a uno de los presuntos autores, uno que se estaba haciendo pasar por dormido».

Ante la intención de los imputados de incrementar sus patrimonios personales en detrimento del ajeno y puestos de previo y común acuerdo, la fiscalía solicitó una sanción conjunta de privación de libertad, con las correspondientes sanciones accesorias, por los delitos cometidos. Con sanciones que pueden llegar hasta treinta años de privación de libertad por este y otros delitos, de acuerdo al grado de lesividad social y las circunstancias, se juzga conforme a la legalidad socialista.

«El empleo del arma en este tipo de delitos es una circunstancia modificativa cualificativa que agrava el delito en sí, por haber utilizado el arma para la comisión del delito», aclaró el juez titular Jesús Pérez Benavides.

El nuevo Código Penal establece el resarcimiento de los daños causados. Ante cualquier acción, prima mantener la tranquilidad ciudadana de Cuba, como una conquista derivada del cumplimiento de legalidad socialista.

