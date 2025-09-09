Prevén incorporar Unidad 4 de la Termoeléctrica de Cienfuegos en octubre

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 7 segundos

Desde el mes de diciembre del año pasado la Unidad 4 de la Empresa Termoeléctrica de Cienfuegos está fuera del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Su director, José Osvaldo González Rodríguez, estima que los trabajos continuarán hasta finales de octubre.

“El bloque 4 hoy se halla sometido a un mantenimiento parcial ampliado, que se vio también interrumpido por la avería de su homólogo el número 3, originada por la caída del SEN, dañándose así la turbina, un equipo básico que garantiza la movilidad del generador. Esta intervención demandó mucho tiempo y esfuerzo, hasta que finalmente en mayo esta última unidad entró en servicio y se mantuvo luego, en el mes de julio, con más del 98 por ciento de la disponibilidad. En agosto, también conservó una disponibilidad superior al 95 por ciento, cifras que hablan muy bien de la calidad en su intervención”, valoró el directivo.

González Rodríguez afirmó a la prensa que, los trabajos fundamentales en la Unidad 4 están concentradas hoy en la caldera y la turbina, esta última con un mantenimiento similar a la 3. “Por su parte, la caldera presentó dificultades en los intercambiadores de calor; sobrecalentador y recalentador, y se mostraron grietas en la unión de la zona de influencia térmica de la soldadura. No ha quedado otra opción que rectificar ese proceso, el cual, evidentemente, demanda más rigor”, precisó.

Las tareas abarcaron medidas de corrección en fabricación y sustitución de equipos deteriorados, por lo que el periodo de ensamblaje sobrepasó los 180 días.

El directivo comentó que se trabaja para concluir estas labores en los talleres especializados de La Habana a finales del presente mes, y en la recta final de octubre, prevén concluir las intervenciones que demanda la caldera. “Todavía quedan por delante arduas faenas, pero buscamos sobre todo la calidad que garantice estabilidad en el bloque cuando entre en servicio”, concluyó.

Visitas: 5