Presidente Xi Jinping llega Vietnam en inicio de gira por sudeste de Asia

El presidente de China, Xi Jinping llegó este lunes a la ciudad de Hanoi para realizar una visita de Estado a Vietnam y dar inicio a una gira por el sudeste asiático que también lo llevará a Malasia y Camboya marcada por la guerra comercial entre Beijing y Washington.

La visita del líder chino, organizada desde hace semanas, se produce en un momento en que Beijing ya se enfrenta a aranceles estadounidenses del 145 por ciento, mientras que Vietnam negocia una reducción del 46 por ciento de los gravámenes de EE.UU.

President Xi Jinping arrived in Hanoi for a state visit to Viet Nam and was received by Vietnamese President Luong Cuong. pic.twitter.com/P5qASUvOu5

Se tiene previsto que Xi Jinping se encuentre con los principales líderes de Vietnam, uno de los países más castigados por los aranceles adicionales que planea imponer EE.UU. bajo la presidencia de Trump.

Durante la visita del mandatario chino a Vietnam, ambos países firmarán alrededor de 40 acuerdos bilaterales sobre un amplio abanico de temas.

Xi Jinping también visitará Malasia y Camboya, ambos países afectados por los aranceles adicionales con 24 y 49 por ciento, respectivamente, para afianzar las relaciones diplomáticas y comerciales entre China y sus vecinos asiáticos.

“nihao” from Vietnam, people waiting for President Xi outside Noi Bai International Airport. pic.twitter.com/MTnnMgLfW8

