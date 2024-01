Presidente cubano continúa recorrido por Matanzas

Tiene 20 años de edad. Hizo la carrera en el instituto politécnico agropecuario (IPA) Gabriel Valiente, aledaño a la comunidad. Su proyecto de vida lo ve aquí, en el poblado donde nació y creció. Recibe un salario mensual de 3 000 pesos, pero en los cierres de cosechas, como el de la papa el año anterior, la cooperativa le puede pagar alrededor de 20 000 pesos por utilidades.

La pasantía en la UBPC le ha permitido rotar por los diversos cultivos de la unidad, aunque Nayaris está enamorada de las áreas que la Gispert dedica a la producción de semillas, como el jardín de variedades de papa, donde ahora mismo están sembrados 18 tipos.

Es una práctica que, de conjunto con centros de investigación, permite a la cooperativa seleccionar la variedad de mejor comportamiento en producción y resistenciaa las plagas, según el tipo de suelo, y plantarla al año siguiente.

Así se hace aquí campaña tras campaña, al mismo tiempo que oferta semillas de papa y agámicas de varios cultivos, a agricultores del municipio y más allá. Aquí se siembra y también se hace ciencia, eso es lo que atrae a Nayaris.

Con más de 200 hectáreas de cultivos varios, la UBPC dedica este año 164 hectáreas a la cosecha de papa. Sus rendimientos son tradicionalmente unos de los más altos de la provincia.

En la campaña anterior obtuvo 26 toneladas por hectárea a partir de las semillas que logra. El 20 por ciento de la papa que la provincia de Matanzas destina al balance nacional, se genera aquí. También se siembra plátano, yuca, boniato, entre otros cultivos.

La UBPC ha logrado un nivel de diversificación y rendimientos que le permiten, además de cumplir sus compromisos con la nación, la provincia y el municipio, abastecer de forma sistemática centros escolares, de salud y entidades sociales de Colón, como el hogar materno y el hogar de niños sin amparo filial.

El batey Gispert, donde buena parte de sus habitantes están vinculados a la cooperativa, también se beneficia día a día de lo que sin dudas es una entidad económica muy exitosa. «Aquí hay comida; no sobra, pero siempre se encuentra, y se vende al precio que es, a buen precio», dice Nayaris.

A la emblemática UBPC de Colón llegaron la mañana de este viernes el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del PCC, Roberto Morales Ojeda.

Acompañados por la primera secretaria del comité provincial del Partido en Matanzas, Susely Morfa González, el gobernador del territorio, Mario Sabines Lorenzo, y autoridades políticas y administrativas de Colón, Díaz-Canel y Morales Ojeda dan continuidad a la estrategia de la dirección del país, que ha comenzado el 2024 con recorridos por diferentes municipios de la nación para analizar con los comités municipales del PCC las prioridades actuales en lo político, lo económico y lo social, incluido las medidas económicas que se consensuaron en la reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En la Gispert se conversó largo y tendido con Osmany Peña, el presidente de la cooperativa. Al recorrer diferentes áreas de los bancos de semilla que aquí hay, el Jefe de Estado hizo una y otra vez la misma pregunta, «por qué esta cooperativa puede lograr todo esto y otras no». «Por qué esta cooperativa, si también sufre del bloqueo, de las limitaciones, cada vez es mejor».

Estos son los ejemplos que inspiran, y hay que generalizarlos; todo lo otro hay que desecharlo; lo otro es derrotismo, apatía, falta de creatividad, reflexionaba Díaz-Canel, quien también visitó la finca La Esperanza, donde el usufructuario Leandro Medina Uría está a cargo del módulo pecuario de la UBPC.

El desarrollo y engorde de ganado mayor y menor y de la acuicultura, se mantiene a partir de la producción de alimentos para los animales en unas 67 hectáreas de tierra, donde también se cultiva arroz, las que son atendidas por Leandro y otros seis trabajadores, a quienes paga 300 pesos por jornada, además de la entrega sistemática de viandas y otros alimentos.

El consultorio médico del batey Gispert siempre se mantiene como nuevo, al igual que los otros centros sociales de la comunidad apadrinadas por la UBPC, que no solo desarrolla aquí su política de responsabilidad social, sino que la extiende a otras instituciones del municipio, como el hogar materno y el hogar de niños sin amparo filial, enclavados en el centro de esta pequeña ciudad, lugares también visitados por Díaz-Canel y Morales Ojeda.

En 2023 en Colón hubo 548 nacimientos, la mortalidad infantil en el municipio fue de 1,3 por mil nacidos vivos, un resultado al que contribuyó mucho el hogar materno de Colón, donde cada año se atienden cerca de 400 gestantes con situaciones de salud o sociales que llevan a considerarlas embarazadas con riesgos.

Aledaño al hospital Mario Muñoz Monroy, el hogar materno Dr. Eusebio Hernández Pérez tiene 28 camas en un espacio amplio y saludable donde los cuidos y la armonía han llevado felicidad a miles de familias de este y municipios aledaños.

«A nosotros no se nos puede quedar ninguna embarazada en riesgo sin que esté en un hogar materno», señalaba Díaz-Canel, quien encomendó al personal de salud que trabaja en el recinto a realizar una investigación para evaluar de forma sistémica, científica, el impacto que tiene en las gestantes los cuidados que reciben en estas instituciones.

Foto: Estudios Revolución.

Foto: Estudios Revolución.

Tierna, emotiva, fue la visita del Presidente de la República y el Secretario de Organización del Comité Central del Partido al hogar de niños sin amparo filial de Colón, uno de los tres que hay en Matanzas.

Con capacidad para siete niños y niñas, seis pequeños reciben hoy allí el abrigo y amor de 19 trabajadoras que les siguen los pasos a sus «hijas e hijos» hasta que llegan a la mayoría de edad, poniendo énfasis en que para entonces hayan alcanzado, como mínimo, una formación obrera o de técnico medio, a la vez de asegurarles vivienda para que en la adultez tengan una vida digna y útil.

Fundada en 1989, son decenas las niñas y niños cuidados y enrumbados para la vida aquí, por parte de especialistas y trabajadores que hoy expresaban al Presidente Díaz-Canel su satisfacción por los beneficios salariales que les han sido otorgados a los trabajadores de la educación, entre los cuales se encuentran. Solo por el concepto de antigüedad, algunas de estas educadoras devengarán tres mil pesos más de ingresos.

Foto: Estudios Revolución.

MEDIDAS QUE DEFIENDEN EL BIEN DE TODO EL PUEBLO

Tras recorrer instituciones económicas y sociales, el Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, sostuvieron un amplio intercambio con los miembros del comité municipal del Partido de Colón y los primeros secretarios del resto de los territorios yumurinos.

El eje del diálogo fue la evaluación de los resultados de la estrategia del municipio Colón para avanzar en el orden económico-social y político-ideológico.

Díaz-Canel explicó a los cuadros del Partido, el Poder Popular y las intendencias allí reunidos, que este era un recorrido de la dirección del Partido para discutir y consensuar las prioridades de trabajo de la organización para 2024 en cada territorio.

Se refirió así a cuatro prioridades principales. La primera, la batalla por la unidad, «seguir consolidando y preservando nuestra unidad, que fue una de las ideas fundamentales del discurso del General de Ejército Raúl Castro Ruz» el pasado 1ro de Enero, en Santiago de Cuba, en el 65 Aniversario de la Revolución.

La segunda es el perfeccionamiento de la labor ideológica, «para que el trabajo ideológico realmente apoye todo lo que nos estamos proponiendo. Una tercera prioridad es —señaló el Presidente— cómo damos aseguramiento político a la implementación de las medidas que fueron aprobadas por el Gobierno y posteriormente por la Asamblea Nacional, las que tendrán un proceso de discusión e implementación. Y una cuarta prioridad esta—añadió—en las discusiones para corregir las desviaciones y tendencias negativas que hoy existen en nuestra sociedad.

Es este, reflexionó más adelante el Primer Secretario del Comité Central del Partido, «un momento de aprendizaje, pero de forja, y eso también fortalece la unidad».

A propósito de un encuentro que tuvo en la mañana con una joven madre de tres hijos que fue a su encuentro en una de las calles de la ciudad de Colón, especial análisis hizo el Presidente de la República sobre la atención y protección a las personas en situación de vulnerabilidad.

Aquí mismo, dijo, hemos visto acciones concretas en la atención a esas personas y la seguridad social. «Vimos aquí, ejemplificó, una magnífica casa para niños sin amparo filial; niños que tienen una determinada vulnerabilidad. En medio de la actual situación por la que atravesamos, en cualquier otro lugar del mundo eso sería lo primero que el Estado abandonaría, pero aquí no solo se mantiene, sino que se mejora. Aquí crece la asistencia a los niños. Cada vez esos hogares funcionan mejor. ¿Y eso no es justicia social? ¿Eso no es socialismo? ¿Eso no se mantiene en medio de las situaciones más complejas?».

También aquí estuvimos, agregó, en el hogar materno para atender a las gestantes en riesgo o con alguna desventaja, para que sus partos sean adecuados, para que pasen el embarazo en mejores condiciones. Y eso también es justicia social. ¿Y no lo hacemos en medio de toda la situación que tenemos?

De ejemplos concretos de solidaridad, de amparo, del cumplimiento permanente del compromiso firme de la Revolución de no dejar nadie atrás, de ejemplos que se encuentran en Cuba a cada momento y en cada lugar, habló Díaz-Canel, que alertó, sin embargo, «a no ser ingenuos ni triunfalistas, a evitar respuestas burocráticas y cualquier manifestación de insensibilidad hacia las personas».