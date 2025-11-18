Presidenta afirma que no habrá intervención de EEUU en México

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 4 segundos

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a descartar hoy una intervención de Estados Unidos en México y reiteró la colaboración y la coordinación bilateral, pero sin subordinación y con respeto a la soberanía.

“No va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración”, aseveró la jefa del Ejecutivo en respuesta a una pregunta sobre declaraciones del mandatario norteamericano, Donald Trump, quien dijo le “parecería bien” lanzar ataques en México para supuestamente detener el narcotráfico.

La dignataria refirió que en las conversaciones telefónicas sostenidas con el republicano, él ha sugerido u ofrecido una intervención militar para combatir a los grupos delictivos.

“Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, subrayó Sheinbaum.

La gobernante mencionó que la misma posición se ha transmitido al Departamento de Estado y a su secretario, Marco Rubio, lo cual “ellos han entendido”.

“Tan es así, que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación y (en) los primeros puntos queda muy claro el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación”, sostuvo.

“Después –enfatizó- sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían, y nosotros no lo vamos a pedir”.

En su habitual conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo señaló que su país no solicitará tal cosa, porque no quiere intervenciones de ningún gobierno extranjero y “hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención”.

Recordó que la última vez que Estados Unidos vino a México con ese propósito, se llevó la mitad del territorio.

“Entonces, no es que no se quiera un apoyo. Sí, pero no con tropas extranjeras”, puntualizó.

Visitas: 1