Prensa Latina : la transparencia informativa como bandera

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 39 segundos

En un mundo donde la manipulación mediática persiste, Prensa Latina mantiene hoy su compromiso con la verdad y la voz de los pueblos, 66 años después de su fundación.

A la Agencia Informativa Latinoamericana le pronosticaron un solo mes de vida, pues era tan avasallante la hegemonía mediática de las grandes transnacionales de la información, que la intención de amplificar la voz de las causas populares parecía un desafío condenado al fracaso.

Ese camino por llevar un mensaje alternativo al de los medios hegemónicos comenzó en enero de 1959; luego del triunfo de la Revolución cubana, se desató desde el exterior una campaña mediática contra el proceso encabezado por el líder histórico, Fidel Castro.

Diarios influyentes como The New York Times, The Washington Post y revistas como Life, Time, Newsweek y U.S. News & World Report tergiversaban constantemente los acontecimientos, especialmente los juicios a criminales de guerra del derrocado régimen de Fulgencio Batista.

En ese escenario, la necesidad de contrarrestar la manipulación informativa era urgente y fue precisamente Fidel Castro quien asumió la iniciativa de crear una herramienta que permitiera al pueblo cubano y a la opinión pública internacional conocer la verdad sobre lo que estaba ocurriendo en la isla caribeña.

La idea tomó forma rápidamente. Apenas tres semanas después del triunfo revolucionario y con la colaboración de las embajadas cubanas en distintos países, se organizó en menos de 72 horas una histórica reunión: la llamada Operación Verdad.

Más de 400 periodistas de todo el mundo fueron convocados a La Habana para testificar directamente sobre los cambios profundos que se estaban gestando en Cuba.

Durante aquella histórica cita en enero de 1959, Fidel Castro denunció con firmeza la campaña mediática en su contra, calificándola como “la más infame, más criminal y más injusta que se ha lanzado contra ningún pueblo”.

Fue así que pocos meses después de esa cita, el comandante Ernesto Che Guevara y el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti fundaron Prensa Latina, una agencia que transmitió su primera información el 16 de junio de 1959.

El nuevo espacio comunicativo contó desde el inicio con el apoyo de prestigiosos profesionales, entre ellos el también argentino Rodolfo Walsh, el uruguayo Carlos María Gutiérrez, así como el colombiano Gabriel García Márquez.

Masetti, que fue el primer director general, definió el perfil editorial del medio como “objetivo pero no imparcial”, porque -decía- no se puede ser imparcial ante el bien y el mal.

Con esa premisa, sus periodistas continúan informando al mundo sobre los principales acontecimientos de la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la cultura o el deporte a nivel global, incluso con riesgo para sus vidas.

Sus más de 300 despachos diarios conforman principalmente el servicio mundial de noticias en los idiomas español, inglés, portugués, italiano, ruso, árabe y turco, y llega a sus lectores a través de publicaciones como Cuba Internacional, Orbe, Negocios en Cuba, The Havana Reporter y Correos de Cuba.

Visitas: 1