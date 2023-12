Por el central 14 de Julio, de Cienfuegos, inició la zafra en Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 9 segundos

Dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a siete años de su desaparición física, el central insignia de Cienfuegos, el “14 de Julio”, inició la zafra 2023-2024 en Cuba, con el compromiso de fabricar más de 7 mil toneladas del azúcar ensacadas para asegurar la canasta básica de la población de esta provincia y del municipio especial de Isla de la Juventud.

Al decir del ingeniero Amaury Rodríguez Depestre, director general de la Empresa Agroindustrial Azucarera (EAA) homónima, durante los días de operaciones previstos para la actual contienda deben procesarse unas 90 mil toneladas de caña, entre las procedentes de los campos de las EAA 5 de Septiembre, Elpidio Gómez y las propias.

Agregó el directivo que este Colectivo Vanguardia Nacional no sólo se propone superar el plan de producción de crudo, si no alcanzarlo con notables indicadores de eficiencias, de forma tal que puedan lograr los 8.60 puntos porcentuales en el rendimiento industrial, moler a no menor del 75 por ciento de la capacidad instalada y fabricar toda su azúcar de alta calidad.

Una vez más los azucareros del “14 de Julio” se aprestan a figurar entre los mejores del Grupo AzCuba en todo el país, tras una etapa de reparaciones muy complejas, signada por el déficit de insumos, piezas de repuesto y otros recursos materiales, en medio de las limitaciones económicas de la Isla, agudizadas por la agudización de las medidas impuestas por el bloque yanqui.

Sin embargo, ante todas esas adversidades, los trabajadores aquí supieron imponerse a fuerza de voluntad, tesón, inteligencia y creatividad, a fin de dejar lista la maquinaria, tanto industrial como agrícola, y poder arrancar antes de la fecha oficial.

En esos términos lo expresó el joven Deyni Pérez Aparicio, a nombre del resto de sus compañeros, en el acto político cultural a propósito del inicio de la zafra 193 de manera ininterrumpida de este ingenio. El encuentro estuvo presidido por la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en la provincia, Marydé Fernández López, su homólogo en el municipio de Rodas, José López Suñet, y Alexandre Corona Quintero, gobernador de Cienfuegos.

La ocasión resultó propicia para reconocer a Deyni Pérez Aparicio, jefe del Grupo de Finanzas, y al mecánico de molinos Luis Enrique Sánchez Pérez, así como a la Empresa rodense, estímulos entregados por las máximas autoridades de la provincia.

Por su lado, para Yrrael Rausseau Mansfarrol, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, que el pitazo inicial de esta contienda lo haya dado el central 14 de Julio reviste trascendental importancia por lo que esta industria representa para todo el sector, además de comenzar la molida en medio del proceso orgánico de la 3ra Conferencia del gremio, cuyo lema central es “Unidad, tradición, compromiso y diversificación”.

“Por supuesto, comentó el dirigente sindical, se nos avecinan días difíciles y complejos, pero el “14” nos tiene acostumbrados al cumplimiento, y por eso estamos aquí respaldando a nuestros afiliados”.

En el encuentro estuvieron presentes, también, Mayté Yera Santana, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, y Ricardo Placeres Parodi, director de Coordinación y Supervisión Técnica del Grupo AzCuba en la provincia, además de otros dirigentes políticos y administrativos.

La nómina de los centrales que estarán activos en la actual contiendan la completan el “Ciudad Caracas”, de Lajas, y el aguadense “Antonio Sánchez” previstos para arrancar en este propio mes de diciembre.

Impactos: 8