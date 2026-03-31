Petrolero ruso con 100 000 toneladas de crudo arribó al puerto de Matanzas (+Fotos y video)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 37 segundos

El petrolero ruso Anatoli Kolodkin arribó este martes a Cuba con un cargamento humanitario consistente en 100 000 toneladas de petróleo, en medio de la escasez de combustible en la nación caribeña por el bloqueo estadounidense.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, aseveró que Moscú se alegra de que el primer lote de petróleo ruso haya llegado a la nación caribeña. Peskov señaló que Cuba se encuentra “en condiciones de un bloqueo severísimo”, y necesita productos derivados del petróleo y petróleo crudo “para el funcionamiento de los sistemas de soporte vital en el país, para generar electricidad, para brindar servicios médicos o de otro tipo a la población”.

En este contexto, el portavoz indicó que Rusia “considera su deber” ofrecer la asistencia necesaria a Cuba y aseguró que Moscú seguirá trabajando para suministrar más petróleo a la isla. “Seguiremos trabajando, repito, en la desesperada situación en la que se encuentran ahora los cubanos. Esto, por supuesto, no puede dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto”, manifestó.

Visitas: 0