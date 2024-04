Perla Danzón: ¿un sueño irrealizable?

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 58 segundos

En el año 2017 me llegó la invitación para participar por primera vez en el Festival Internacional Danzón Habana. Acepté el reto y comencé a develar la historia que había tenido el género en la región de Cienfuegos. La bibliografía no satisfacía mi curiosidad y necesidad de completar todos los silencios investigativos que, como músico profesional e investigadora de esta rama, podía olfatear que existían. Realmente me apasioné tanto con el tema, que después de presentar mi ponencia, terminé compilando la información en un proyecto de libro que, con los años, he ido completando.

Me encontré ante un mundo fascinante llenos de historias, anécdotas, vivencias y mucho aprendizaje. Logré entrevistar a protagonistas que lamentablemente, años después, ya no están físicamente. Pude demostrar la importancia que sí tuvo el danzón para la vida cultural del pueblo sureño, sus orquestas y cultores principales. Actualmente el interés por el danzón, nuestro baile nacional, está muy debilitado y es responsabilidad de todo el que se sensibiliza con la historia de nuestra música nacional y regional, el salvaguardarlo, con esa maravillosa e inigualable riqueza cultural que encierra este género musical y danzario, cubano por excelencia.

Decirlo solamente no va a hacer que renazca y retome su esplendor. Una posible estrategia, que considero más que oportuna, sería esta que propone el Maestro José Loyola Fernández, (Premio Nacional de Enseñanza Artística 2023) presidente y creador del Festival Internacional Danzón Habana y cienfueguero de cuna. Un hombre que comenzó su camino en la música vinculado, precisamente al movimiento danzonero de la provincia. Esta idea, de llegar a materializarse, ayudaría al fortalecimiento de la identidad cultural regional y nacional. Sería también de beneplácito para cultores, agrupaciones, parejas de baile, coleccionistas, público seguidor y estudiosos, que abogan para que nuestras más preciadas tradiciones no se disipen en el tiempo.

José Loyola: “Cienfuegos es una región danzonera por excelencia; cuna de la orquesta Aragón y otras que en determinado momento tuvieron un protagonismo. Creo que Cienfuegos tiene que organizar un festival de danzón bien pensado y nosotros podríamos apoyarlo desde la Habana; porque merece tener un evento así. Primeramente, necesitamos que la gente y las instituciones se sensibilicen para ver si podemos hacer allí un festival de danzón; e igual que está Danzón Habana y Cuba danzón, crear un Perla Danzón. Sería algo extraordinario poderlo hacer allá, en la tierra de La Aragón, de la Orquesta Loyola, de la Revelación, de Jóvenes Estrellas, de la Festival, que dirigió Alberto Soria, muy buen danzonero”.

Acoto a las palabras de José Loyola que Cienfuegos es tierra también de Richard Egües, Rafael Lay, Efraín Loyola, Felito Molina y del propio José Loyola Fernández. Siempre hago énfasis en que el danzón se aprende desde lo vivencial, no es lo mismo leerlo en una partitura, que escucharlo a sus cultores. Cada músico le da su propio sello identitario a su praxis interpretativa. Existen varios estilos y épocas que marcan la manera de interpretarlo y estas especificidades han ido pasando por tradición oral de un músico a otro. Es por eso la importancia y urgencia de realizar estrategias para su salvaguarda.

La eternidad nos ha llevado a muchos de los grandes maestros danzoneros sureños. Todavía estamos a tiempo de rescatar estos elementos identitarios de la historia de la música y hacernos responsables porque su legado pueda ser trasmitido y permanecer como parte del tesoro musical que posee Cienfuegos y que, a través de estos músicos, traspasó las fronteras cubanas.

Visitas: 1