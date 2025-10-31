Pasarela de ciclismo y otros divertimentos (+Fotos)

Compartir en

Le bastaron solo cinco minutos sentado a este reportero en uno de los bancos del bulevar (Avenida 54, desde el Prado hasta la calle Santa Isabel), para cerciorarse del desorden que impera en la arteria más popular de la ciudad de Cienfuegos. Eran las 12:30 p.m. y el sol ardía en la acera, pero también sobre las gomas y llantas de las bicicletas que circulaban como si fuera una pasarela de modas oficializada.

De nada vale que un simple mortal como yo o usted, que está leyendo estas líneas, regañe o requiera a esa veintena de indisciplinados que pulula día tras día en el segmento de San Fernando: falta el peso contundente de la Ley; agentes del orden capacitados que multen y velen por la tranquilidad y el respeto ciudadano de manera cotidiana.

El bulevar no puede ser meca para la anarquía: la gente tiene que entender que está prohibido circular por allí en vehículos (dígase bicicletas, motos, motorinas y mucho menos un automóvil) que obstruyan el paso y hasta les provoquen pequeñas colisiones a personas ciegas o de escasa visión. Ni en patines ni patinetas deberían transitar, como se ha visto hacer a muchos adolescentes igualmente en horas de la tarde. Por un lado, contaminando el entorno con música alta, y por el otro, realizando malabarismos a altas velocidades sobre contenes y asientos que a la larga solo deterioran el ornato social.

¿Dónde están los veladores que hace años desempeñaban bien su trabajo aquí? Era realizado de manera tan enérgica, según me cuentan, que hasta amonestaban a quienes caminaban con las bicicletas de la mano hasta las entradas de tiendas y otros centros de trabajo, aunque lo último sí resultaría una exageración, puesto que los trabajadores de la zona deben guardar sus ciclos o motos en estos lugares.

En fin, es indiscutible que el excesivo relajamiento de las leyes públicas en Cienfuegos solo desemboca en ofrecerle más bridas al caos y a la indiferencia de la sociedad ante sucesos punibles como estos.

