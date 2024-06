Oropouche: parecido al dengue, pero más benigno

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 40 segundos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva desde el comienzo de año advirtiendo de la reaparición de fiebre del Oropouche en algunos países de América del Sur. Tal y como explica ese organismo, se trata de una infección provocada por el virus Oropouche orthobunyavirus (nombrado así por haber aparecido en esa región homónima de Trinidad y Tobago, en el año 1955), que es endémico de las áreas tropicales y subtropicales de Sudamérica y Centroamérica como Cuba, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Desde que se dio a conocer su presencia en Cuba, en mayo de este año, se han publicado varios artículos relacionados con el virus.