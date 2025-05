Orlando Terré Camacho: “El sentido de la vida y del amor”

Compartir en

Conversar con Orlando Terré Camacho es advertir de inmediato cuánto lo apasionan la docencia y su nación, porque se autodefine como un educador cubano, alejado de títulos académicos o denominaciones que podrían establecer cierta distancia entre él, la enseñanza y el aula.

Escucharlo constituye aprendizaje para su interlocutor sin proponérselo, aunque defiende la teoría del desarrollo compartido, bidireccional.

Orlando Terré es cálido y cercano, conversa desenfadadamente, ríe sin parar y se hace rodear de maestros, esos que día a día se enfrentan al aula y a la cotidianidad.

Con un abrazo que se extiende a cada rincón que visita, intuyo que su gesto busca comunicar no solo cercanía, sino también un profundo agradecimiento por el esfuerzo de quienes lo rodean. Es como si a través de ese poderoso acto estuviera transmitiendo un mensaje claro: “Estoy aquí para lo que necesiten”.

A propósito de la reciente celebración del I Simposio “La Pedagogía en la Familia: Prácticas Educativas para la Gestión del Bienestar” se trasladó hasta Cienfuegos, ciudad de afectos familiares, a donde siempre regresa impulsado por encuentros con investigadores o para impartir conferencias, participar en eventos o simplemente disfrutar de los amigos. 5 de Septiembre no dejó pasar la oportunidad y logró compartir varios minutos de entrevista.

EL MÉTODO NEUROPOINT Y CÓMO RESPETAR LAS NECESIDADES DEL NIÑO

“El Método de Neuro- Potenciación de Inteligencia está diseñado desde bases biológicas, desde bases neuro-biológicas del desarrollo y el potencial de inteligencia”, explica su creador.

Al ser inquirido sobre los siete años de la puesta en práctica del Método y su desarrollo en Cuba ofrece otros elementos. “Constituye una herramienta pedagógica que proporciona respuestas a las necesidades de los niños dentro de las instituciones escolares. Lo mejor para la investigación ha sido darle el rol protagónico al niño, desde sus capacidades y potencialidades, con instrumentos como las inteligencias múltiples, las teorías del desarrollo de Vigotsky y Piaget, desde la subjetividad de Freud, en búsqueda de respuestas al sujeto que aprende en espacios diversos.

“Está sustentado en indicadores de base, modelos de evaluación basados en la observación con pronósticos del desarrollo y la utilización de la zona del desarrollo próximo, identidad que nos proporciona lo que el niño puede saber con ayuda del otro. Son elementos que lo privilegian.

“Cienfuegos tuvo oportunidad de tener su propio laboratorio y es un ejercicio de práctica para formar formadores, es decir, ocurre dentro de la Universidad, en la sede Conrado Benítez García, donde se atiende a la familia, se prepara al especialista y ahí es donde se fundamenta el Método de Neuro- Potenciación de Inteligencia. Entenderlo como ese criterio de unidad familia- sociedad-comunidad, y donde se forman a los especialistas que los atienden”.

Con varios premios internacionales en su haber que validan la labor del sistema nacional de salud, “se practica además en el Centro Internacional de Salud La Pradera, donde alrededor de 500 niños dentro del proyecto de audición e implante coclear han sido beneficiados, un grupo con necesidades educativas especiales tiene éxito escolar porque existe un personal preparado y entrenado en buenas prácticas, que asume y atiende estas necesidades. El otro laboratorio se encuentra en la Universidad de las Ciencias Pedagógicas de La Habana.

“La llegada de un niño a la vida es un acontecimiento y si viene premiado con un tipo de necesidad específica en su desarrollo, el acontecimiento es aún mayor y el Método Neuropoint ha dado sentido a la vida y al amor”.

Lograr una educación para todos de calidad constituye un complejo desafío. ¿Cómo alcanzarla entonces desde la equiparación de oportunidades?

“En el año 2005 la Unesco lanzó un nuevo paradigma centrado en la educación. ‘Educación para Todos’ demanda una transformación de los sistemas educativos prevalentes, por lo tanto, asumir esta modalidad o tal modo de pensar ya nos permite definir hacia dónde va el modelo de calidad de los sistemas educativos, que además están relacionados con sistemas de salud y sociales.

“Cómo hacer que se produzca este enlace y la respuesta a la necesidad de una educación para todos —comenta— en primer lugar, la educación tiene que ser por necesidad inclusiva y lo es por su esencia. No se hace una educación en la que no se respeten los diferentes diagnósticos, las capacidades o habilidades diversas del propio sujeto que aprende. El principio inicial de una educación inclusiva transita por concebir a la escuela como un escenario de buenas prácticas, definiendo la particularidad de los procesos del desarrollo y el aprendizaje humano. Concretar la calidad tiende justamente a establecer indicadores. El primero de ellos es responder a la necesidad del sistema aúlico, el sistema escolar y, por supuesto, generar procesos de oportunidades para romper las barreras, no solamente las arquitectónicas, sino sociales y del aprendizaje”.

Más adelante reconoce que los docentes debemos responder a cuatro problemas esenciales como el diseño del currículum que acompaña la escuela, el cual admite ajustes razonables dentro del modelo de aprendizaje donde el maestro no es el único que enseña, sino que también aprende.

“El diseño curricular permite la adecuación de la tarea pedagógica, en función de las necesidades del alumno, lo cual responde a lo que Cuba hoy está haciendo en el Tercer Perfeccionamiento de la Educación.

“Otro desafío está relacionado con la formación docente, es decir, un interventor escolar que responda no solo a las necesidades del saber-hacer, sino del saber ser. Competencias profesionales como la proactividad, la comunicación, la experticia, deseamos un profesional que se cuestione siempre por cómo facilitar el aprendizaje y sobre esta base añadiría el principio ético, moral y emocional, el cual no se centra únicamente en la vocación”.

El maestro ha de ser “un ejemplo vivo”, parafraseó a José Martí, porque esta es una profesión de sublime amor, por lo tanto, “la docencia responde a las necesidades comunicativas, emocionales (de sus alumnos), y tiene que responder desde la convivencia, con respeto al espíritu áulico que se da en el proceso educativo y los modelos de emocionalidad atravesados por los de enseñanza-aprendizaje.

“Un tercer reto está relacionado con la tecnología y la preocupación que tenemos sobre los avances tecnológicos aplicados a la educación, lo cual se responde fácil porque su uso es una necesidad del hombre hoy día. Adecuar el sentido tecnológico a las escuelas es una necesidad.

“No está en lo prohibitivo, sino en cómo lo hacemos en un proceso dispositivo emergente dentro del espíritu de la escuela, desde las competencias tecnológicas. Nos corresponde a los docentes modelar el aprendizaje. Si no organizamos el proceso este se presenta como un desastre.

“El cuarto problema a resolver tiene que ver con el convenio social: escuela-familia-comunidad. Educar es tarea de tres y en esa construcción debemos erigir una educación de calidad que defina el acompañamiento de la familia y de la escuela en cada uno de los escenarios existentes”.

EDUCACIÓN INCLUSIVA, UNA SOLA SALUD Y LA AGENDA 2030

“La familia es protagonista en el ejercicio de la docencia —expresa con convicción— la escuela sola no puede educar, por lo que es obligatorio el acompañamiento familiar que no solo está concebido por procesos consanguíneos, si no de coparticipación, porque en la mirada social un amigo llega a ser familia y acompaña, y constituyen igualmente procesos sociales, por lo tanto, transitar de manera vertical hacia modelos de enseñanza de calidad presuponen retos que en Cuba se vivencian por la práctica social.

“En nuestro país hablar de Objetivos 2030 es hablar de resultados, de una salud para todos, es hablar de una educación inclusiva, ya lo era desde el pensamiento de Martí, luego con el pensamiento de Fidel; por lo tanto, Cuba tiene su respuesta de una Educación para Todos (planteada por la UNESCO), porque aquí se puede dimensionar.

“Para algunos constituyen desafíos, para otros, voluntades, y ahí está el ejercicio de lo que tú llamas oportunidad: la de asistir a una escuela, la accesibilidad, las buenas prácticas en la familia, porque educar es tarea de tres”.

Pedirle que me explique o sugiera modos de actuación para ayudarnos a comprender (a la sociedad) las necesidades educativas especiales alejadas de términos como discapacidad o limitación, lo devuelven a su formación como educador especial.

“Cuba cumple con los estándares internacionales basados en principios rectores de una educación inclusiva que proporciona respuestas a las necesidades de educación para todos. La escuela que atiende la diversidad ha de ser cada vez más desarrolladora, y el país ha hecho énfasis además en el ejercicio de tránsito, es decir, el niño que no solamente participa en la escuela que normaliza y generaliza, sino que transita de su enseñanza a la escuela inclusiva, pero ello lleva implícito resolver problemas. Constituye un tratado histórico lo que hemos hecho con la Educación Especial. Desde mi definición como educador especial, investigador de la enseñanza, pienso que no todos los niños pueden ser educados desde el contingente entendido como normalidad sin que esta sea vista como una barrera no como una oportunidad, es decir, en los modelos existentes intentan de alguna manera desaparecer el de educación especial por lo costoso y Cuba lo toma como un elemento social y de derecho.

“La enseñanza especial cubana es desarrolladora, de tránsito, donde la oportunidad existe, desde la formación del profesional, desde el intercambio directo con la familia, el compromiso social como sociedad civil; se aprecia como resultado de esa práctica, por lo tanto nos diferenciamos de modelos comparativos dentro de la educación existente en otros contextos, porque lo hemos podido hacer por el principio social de la Revolución Cubana, por el principio de derecho y donde la persona en situación de discapacidad no es una carga sino partícipe de la labor social de nuestra nación”.

Orlando Terré Camacho es Doctor en Ciencias, Presidente del Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios (Comau-Latam), de la Asociación Mundial de Educación Especial (AMEE) y de la Organización Mundial para la Educación, la Estimulación y el Desarrollo Infantil (Omedi). Creador y entrenador del Método Neuropoint. Preside y dirige la Cátedra Internacional Infanciar. Es consultor internacional para la Comunidad Europea de atención a la diversidad.

