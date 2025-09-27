Onda tropical provoca abundantes lluvias y tormentas eléctricas en región oriental de Cuba

Compartir en

En las últimas 24 horas se reportaron acumulados de lluvia significativos, fundamentalmente en la provincia de Guantánamo

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó que en las últimas 24 horas se han producido numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región oriental con acumulados de lluvia significativos, fundamentalmente en la provincia de Guantánamo, debido a la influencia de una onda tropical cuya región central se localiza al norte de la provincia de Holguín.

Se han reportado acumulados superiores a los 200 milímetros de precipitación en tres localidades guantanameras (286.0 milímetros en Hatibonico, 215.0 milímetros en Gran Tierra y 205.0 milímetros en Imías) y otros nueve acumulados por encima de 100 milímetros.

La nota del Insmet refiere que este sistema continúa con lento movimiento en el área geográfica, lo que ha posibilitado que se mantenga el predominio de nublados convectivos en gran parte del oriente del país, Jamaica, porción norte del mar Caribe central, La Española y el sudeste de Las Bahamas.

Durante el día de hoy, agrega, esta zona de bajas presiones se moverá con rumbo noroeste, inclinando en la tarde su trayectoria al norte-noroeste a medida que gana en organización e intensidad, convirtiéndose en depresión o tormenta tropical sobre Las Bahamas.

Lo más significativo para el archipiélago cubano, principalmente para el centro y el oriente serán las condiciones de inestabilidad y humedad que aportará, acotó.

Radio Guantánamo, por su parte, reportó inundaciones en el poblado de Caimanera.

