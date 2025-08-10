Obtiene Cuba primera medalla en Asunsión 2025

Compartir en

El equipo cubano de remo ocho con timonel masculino (8+) se llevó la presea de Bronce en cerrada porfía, primera medalla para Cuba en los II Juegos Panamericanos Junior en Asunción 2025.

Ronny Álvarez, Henry Heredia, Keiler Ávila, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez, Robert Fernández, Roberto Paz, Félix Puentes y Pedro González son los cubanos que remaron junto a embarcaciones de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La embarcación cubana mantuvo durante la competencia una fuerte disputa con las delegaciones de Chile y Brasil. Estas dos se agenciaron las medallas de Oro la primera y Plata la segunda. En cuarto lugar se posicionó Argentina y quinto Paraguay.

