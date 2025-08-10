domingo, agosto 10, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Foto: Tomada del canal de todos los deportes en Instagram
Foto: Tomada del canal de todos los deportes en Instagram
Nacional Noticias 

Obtiene Cuba primera medalla en Asunsión 2025

5 de Septiembre 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 21 segundos

El equipo cubano de remo ocho con timonel  masculino (8+) se llevó la presea de Bronce en cerrada porfía, primera medalla para Cuba en los II Juegos Panamericanos Junior  en Asunción 2025.

Ronny Álvarez, Henry Heredia, Keiler Ávila, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez, Robert Fernández, Roberto Paz, Félix Puentes y Pedro González son los cubanos que remaron junto a embarcaciones de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

La embarcación cubana mantuvo durante la competencia una fuerte disputa con las delegaciones de Chile y Brasil. Estas dos se agenciaron las medallas de Oro la primera y Plata la segunda. En cuarto lugar se posicionó Argentina y quinto Paraguay.

 

Visitas: 5

5 de Septiembre

El periódico de Cienfuegos. Fundado en 1980 y en la red desde Junio de 1998.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *