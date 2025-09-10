Nota Informativa

Compartir en

Atendiendo a la compleja situación electroenergética del país, dado a la caída imprevista del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a las 9 y14 a.m., del día 10 de septiembre, se adoptan por las autoridades en Cienfuegos un conjunto de medidas encaminadas a mantener en lo fundamental los servicios básicos a la población.

Se garantizan los servicios educacionales sin dificultad. En el sistema de Salud, se encuentran con servicio eléctrico los tres hospitales en la Provincia manteniendo los servicios vitales. En cada municipio se garantiza la cobertura de combustible para el funcionamiento de los grupos electrógenos. Se mantienen las consultas externas según lo planificado.

Paso Bonito estará prestando servicio de bombeo a los tres hospitales. La distribución de agua al sector residencial se mantendrá afectada hasta que se restablezca el SEN.

Justicia implementa una estrategia que permite realizar tareas que no requieren el servicio eléctrico de modo que se mantendrán algunos de los servicios (Defensoría, recepción y entrega de documentos).

Todas las unidades del comercio y la gastronomía permanecen operativas y brindando servicio. Restaurantes, bodegas, cafeterías y demás instalaciones se encuentran trabajando para apoyar la comunidad.

