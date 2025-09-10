UNE pronostica afectación de 1790 MW en horario pico de este 10 de septiembre

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 50 segundos

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1750 MW a las 20:30 horas.

La producción de energía de los 30 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2673 MWh, con 565 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1730 MW y la demanda 2950 MW, con 1238 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 y 6 de la CTE Renté, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 1 de la CTE Felton, Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 284 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 44 centrales de generación distribuida con 238 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 50 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 1780 MW y una demanda máxima de 3500 MW, para un déficit de 1720 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1790 MW en este horario.

Con información de la UNE

Visitas: 0