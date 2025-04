Noruega establece lazos formales con Palestina y nombra embajadora

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos

El viceministro de Asuntos Exteriores de Noruega anuncia que su país establece lazos diplomáticos formales con Palestina y nombra embajadora.

En una publicación en X, Andreas Motzfeldt Kravik anunció el jueves que Marie Antoinette Sedin ha sido designada como embajadora del país en Palestina.

Kravik prestó juramento ante el rey Harald de Noruega en una ceremonia celebrada.

En mayo pasado, Noruega —junto con Irlanda y España— anunció su decisión de reconocer formalmente el Estado palestino con base en las fronteras previas a 1967.

Los líderes de Irlanda, España y Noruega saludaron su decisión de reconocer el Estado de Palestina como “paso importante” para procurar la “paz” en la región.

El movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) consideró en su día que dichos reconocimientos sucesivos son el resultado directo de la valiente resistencia y de la legendaria firmeza del pueblo palestino.

En represalia, el régimen sionista anunció en agosto que no “facilitará a los diplomáticos noruegos” trabajar en Palestina. De hecho, el ministerio de asuntos exteriores israelí revocó la acreditación de ocho diplomáticos y declaró que había tomado la decisión en respuesta a la “conducta contra Israel” de Noruega, que incluye el reconocimiento de Estado palestino.

La iniciativa de los tres países europeos fue adoptada mientras iba intensificándose la presión sobre el ocupante Israel, por las agresiones más sangrientas de su historia que inició en octubre de 2023 contra la asediada Franja de Gaza.

En efecto, el régimen bárbaro ha masacrado hasta la fecha al menos a cerca de 51 360 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Today, we mark the formal establishment of diplomatic relations between Norway and the State of Palestine.

Congratulations to the newly appointed Palestinian ambassador Marie Antoinette Sedin on the presentation of her credentials to HM King Harald. pic.twitter.com/euiAFUYQDI

— Andreas Motzfeldt Kravik (@akravik79) April 24, 2025