“Nadie vetará ni callará a Venezuela”, advierte Maduro

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que nadie vetará ni callará a Venezuela , después de que su gobierno denunciara que Brasil bloqueó el ingreso del país a el BRICS durante la cumbre que se realizó en la ciudad rusa de Kazán.

No existe fuerza en esta Tierra, lo digo, que calle la voz de rebeldía y de justicia de Venezuela. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, nadie vetará ni callará a Venezuela y el que lo intente se secará , dijo Maduro sin mencionar directamente a Brasil, en transmisión por el canal estatal.

Hay quienes en el pasado (…) trataron de callar la voz de Venezuela y ¿qué pasó con los que trataron de callar nuestra voz? Se secaron, están secos, desaparecieron del mapa de la historia, cayeron en el basural de la historia .

Por otra parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, puso en duda que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, haya sufrido un accidente doméstico, además de acusarlo de usar el hecho como coartada y engaño para impedir el ingreso de Venezuela al grupo del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula da Silva manipuló un presunto accidente con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los BRICS, y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela eludiendo su responsabilidad ante el presidente (Vladimir Putin), los demás mandatarios asistentes y en particular, el presidente Nicolás Maduro , indicó un comunicado.

El funcionario acompañó el mensaje con un video “en el que aparece Lula sano, en uso de sus facultades y actuando con total cinismo (…) Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho ‘accidente’, para mentirle a Brasil, a el BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado”.

Por su parte, el ex canciller y asesor de Lula, Celso Amorim, declaró que el veto tenía que ver con una ruptura de confianza .

