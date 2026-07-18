Mujeres de Cienfuegos y la solidaridad de estos tiempos

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Una muestra de solidaridad en tiempos difíciles: trabajadoras por cuenta propia y la Federación de Mujeres Cubanas unen esfuerzos para llevar ayuda a quienes más lo necesitan

En un gesto que demuestra el espíritu solidario y la sensibilidad social del cubano, un grupo de trabajadores por cuenta propia del municipio de Cienfuegos, en alianza con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), realizó recientemente una donación de artículos de primera necesidad a personas en situación de vulnerabilidad residentes en el Consejo Popular de Caunao.

La iniciativa, que nace desde la comunidad, busca tender un puente de apoyo a ancianos, personas con discapacidad y familias en desventaja social.

Diancy Estrada Romero, trabajadora por cuenta propia dedicada a la artesanía y venta de ropa, explicó cómo comenzó esta obra solidaria junto a su compañera Yuneisy Berrabé: “Primero se acercaron a nosotros personas que necesitaban ayuda, comenzamos en el barrio con tres niñitos que estaban sin familia, les hicimos una fiesta en nuestro propio garaje”, relató. Fue entonces cuando la FMC se sumó al proyecto, guiándolos hacia los lugares donde la ayuda era más necesaria.

“Gracias a esta organización hemos llegado a lugares intrincados, no solo en Cienfuegos, sino también en Santa Clara y en la región oriental del país”, añadió Estrada.

“Hemos podido ayudar a ancianos, a personas con discapacidad motora y a quienes se han quedado sin vivienda, logrando darles aunque sea un pequeño techo”.

EL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA (SAF), UN ALIADO INDISPENSABLE

Gracias a estas mujeres emprendedoras, una donación de ropas llegó hasta el Sistema de Atención a la Familia (SAF) de Caunao, donde sus beneficiarios recibieron lo entregado.

Lázara Rodríguez, quien recorre varios kilómetros desde Lagunilla hasta el SAF, no ocultó su alegría: “Nos tratan muy bien, y cuando no puedo venir, me llevan la comida a casa. La ropa donada es muy bonita, fue una gran sorpresa”. Opinión similar compartió Evangelina Socarrás, quien recibe su almuerzo diario en el centro.

Alberto Carrera, otro de los beneficiarios, agradeció el gesto en medio de la difícil situación que vive el país: “Siempre nos garantizan los alimentos, y estamos muy felices de que nos apoyen con esta donación”.

“Angel Alfonso, quien además de recibir su ración, se encarga de llevar los alimentos a algunos de sus vecinos con discapacidad, resaltó la importancia de esta red de solidaridad.

UNA BICICLETA QUE CAMBIÓ LA VIDA DE YOSVANI

La ayuda de estas cuentapropistas fue más allá de la ropa y los alimentos. Yosvani Hernández Roque, quien se dedica a vender pan en una bicicleta para ayudar a su madre tras el fallecimiento de su tío, recibió un donativo que transformó su día a día.

“La vida te obliga a ser fuerte. Estuve cuatro años vendiendo pan en una bicicleta, dando pedales. Gracias a estas mujeres que nos donaron una bicicleta eléctrica, mi manera de vender pan mejoró muchísimo”, expresó emocionado.

Esta acción, que articula el esfuerzo del sector privado con las instituciones del Estado, demuestra que la unidad y la solidaridad pueden enfrentar las adversidades de hoy.

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