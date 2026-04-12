Moscú alista el Soyuz-5, primer cohete desarrollado por Rusia desde 2014

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 55 segundos

El cohete Soyuz-5 será el primer vehículo de lanzamiento completamente nuevo desarrollado por Rusia desde 2014, informó este domingo el director de la corporación espacial estatal Roscosmos, Dmitri Bakánov.

“Tenemos un cohete completamente nuevo, el Soyuz-5, que actualmente se encuentra en fase final de preparación antes de su lanzamiento, preparado en el cosmódromo de Baikonur. Se trata de un proyecto conjunto con nuestros socios kazajos denominado Baiterek”, precisó el directivo.

Durante una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, Bakánov precisó que todos los componentes y sistemas están siendo sometidos a pruebas. “El cohete ya fue erigido en posición vertical y continúan los ajustes para su lanzamiento”, declaró.

El jefe de Roscosmos añadió que recientemente fue puesta en servicio la plataforma de lanzamiento para el cohete Angara en el cosmódromo Vostochni. Asimismo, destacó la importancia de incorporar tecnologías de inteligencia artificial en el diseño y modelado de sistemas espaciales.

“Lo más importante para nosotros es comenzar a diseñar y modelar utilizando inteligencia artificial. Esto permitirá reducir significativamente los costos de operación y preparación de equipos para el lanzamiento”, afirmó.

Bakánov también señaló que antes de finales de 2026 se consolidarán todas las capacidades de construcción de satélites en Rusia que actualmente no forman parte de Roscosmos. Esta tarea fue encomendada a la empresa Novi Start.

Putin mantuvo una reunión con Bakánov por el Día de la Cosmonáutica en Rusia, que se celebra cada año el 12 de abril.

La fecha fue establecida para honrar el primer viaje al espacio de un ser humano, realizado por el cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, a bordo de la nave Vostok el 12 de abril de 1961.

Visitas: 1