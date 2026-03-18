México y EEUU en primera ronda de conversaciones por T-MEC

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México celebrará hoy la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC, con la mirada puesta en la permanencia del acuerdo y la eliminación de aranceles por parte de su vecino.

Hace pocos días, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que, acorde con el plan aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum hacia la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ayer se realizaría una reunión previa vía Zoom.

“Miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos. México propondrá la permanencia del T-MEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán”, anunció el funcionario a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

A principios de mes, Ebrard y el representante comercial de la nación norteña, Jamieson Greer, instruyeron a los negociadores iniciar la discusión sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del acuerdo se otorguen principalmente a las partes.

Esto incluye la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte, apuntó la Secretaría de Economía en un comunicado.

A partir del primer encuentro en Washington esta semana, los negociadores deben comenzar a reunirse de manera regular como parte de la revisión conjunta.

La cuestionada política arancelaria del presidente norteamericano, Donald Trump, y declaraciones en las cuales mencionó incluso la posibilidad de dejar expirar el T-MEC y celebrar tratados bilaterales, hicieron que la incertidumbre planeara sobre el acuerdo durante el último año.

Sin embargo, pese a los gravámenes aplicados por Washington a productos de todo el mundo, como acero y aluminio, que también afectan a esta nación latinoamericana, la enorme mayoría de las exportaciones hacia el vecino norteño se realizan bajo el tratado, que sigue libre de arancel.

El Gobierno de México ha insistido en la significativa integración económica de las tres naciones miembros del tratado y, particularmente, la de este país y Estados Unidos.

“Separar esa integración le causa muchos problemas a Estados Unidos y también a México. Entonces, mantenernos juntos es muy importante para la región, nuestros pueblos y nuestras naciones”, expuso la presidenta Claudia Sheinbaum en meses recientes.

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