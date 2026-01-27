Memorial José Martí: el más alto homenaje

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 2 segundos

El Memorial José Martí fue inaugurado por Fidel, el 27 de enero de 1996, en la base del obelisco que preside la Plaza de la Revolución, en La Habana; sin dudas el mayor monumento dedicado al Héroe Nacional en todo el mundo.

Fue el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz quien promovió la idea de crear allí un centro de referencia permanente al autor intelectual del asalto al Cuartel Moncada. En 1995, y con motivo del centenario de la caída en combate de José Martí, comenzó a tomar cuerpo la propuesta.

Al finalizar el recorrido inaugural, Fidel expresó: «Uno siente satisfacción de que un hombre como él haya recibido este homenaje tan bello, tan estético, porque es verdaderamente bella la combinación de todo lo que hay aquí. La concepción ha sido excelente, entonces, ahora sí tenemos un Memorial, que creíamos que lo teníamos, porque había un Monumento y la estrella. Pienso que mucha gente va a venir a verlo, no quedará un ciudadano que no venga a este lugar».

Es por ello que el conjunto del Memorial, el obelisco y la plaza conforman una de las más importantes locaciones dedicadas a honrar al Apóstol, no solo por su majestuosa altura, sino también por su dimensión histórica.

La conservación y divulgación de diversos documentos valiosos y fotografías, que muestran los distintos periodos de la vida del Maestro, así como la continuidad de su inmensa obra en la Revolución Cubana, es el principal propósito del Museo Memorial José Martí.

A 30 años de su fundación, permanece como sitio emblemático de la nación cubana.