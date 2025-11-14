Mbappé deja selección francesa y viaja a Madrid para pruebas médicas

Compartir en

El estelar futbolista Kylian Mbappé abandonó hoy la selección francesa con molestias en el tobillo derecho para someterse a exámenes médicos en Madrid, por lo que no enfrentará el domingo a Azerbaiyán en la eliminatoria mundialista.

La Federación Francesa de Fútbol anunció la baja del capitán de les Bleus para el viaje a Bakú, un día después de que los galos aseguraran en casa el boleto directo al mundial del año próximo en Norteamérica, con la victoria 4-0 sobre Ucrania en el Parque de los Príncipes.

Mbappé anotó dos goles a los ucranianos para llegar a seis partidos consecutivos marcando con la selección y a 55 en su carrera, a solo dos del goleador histórico con Francia Olivier Giroud, ya retirado de la arena internacional.

Kylian tiene todavía una inflamación en su tobillo derecho que necesita pruebas, previstas para este viernes en la capital española, subrayó la Federación.

De esta manera, el técnico Didier Deschamps no contará en Azerbaiyán, en un duelo que solo representa la defensa del invicto en el grupo D, con su tridente ofensivo, integrado por la estrella del Real Madrid y por los jugadores del PSG Désiré Doué y Ousmane Dembélé, ausentes varias semanas por lesión.

Tampoco Eduardo Camavinga y Manu Koné harán el largo viaje a Bakú.

