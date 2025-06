Mayo, un jurista de ley

Compartir en

Es camagüeyano de nacimiento, lo llevaron pequeño a Matanzas, luego a La Habana; otra vez en Matanzas y el deber profesional lo trabajo a Cienfuegos. Para resumir este recorrido por parte de la geografía insular, me dice sentirse profundamente cubano y agradece la acogida que, en su momento, le tributaron en la ciudad del mar.

En su haber, 87 años de vida y una hoja de servicios en el sector jurídico. A no dudarlo, Luis Damián Mayo Flores es “un jurista de ley”.

Cuenta que a Cienfuegos llegó en 1979, por una solicitud que se hizo de juristas, a propósito de que se iniciaba la nueva provincia, surgida de la nueva división política- administrativa.

“Eran tiempos difíciles, en el sentido de que había mucho trabajo; bueno, imagínese, cuando llegue aquí en el año 1979 no éramos ni 50 juristas en toda la provincia; los presidentes de los tribunales municipales eran legos (no eran profesionales del Derecho). Entonces el trabajo era muy intenso, porque la provincia acaba de nacer, y tenía que existir una Fiscalía provincial, pero éramos apenas cinco fiscales, con los que llegamos de Matanzas, para atender todo el territorio. Pero fue una época bella, de muchísimo trabajo”.

Asegura que le apasionaron tanto la labor de fiscal provincial como la de juez, además de su función como secretario en la sede provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) en la provincia, mas me hace una confesión: “Todo lo que hice lo asumí con amor, dedicación, entrega porque me gustaba todo lo que hice, pero nada disfruté tanto como ser profesor, porque me gustaba mucho, aunque no tuviera toda la preparación pedagógica, pero la experiencia acumulada, las vivencias me permitían explicar las diferentes instituciones del Derecho”.

El vínculo estrecho con la UNJC en su etapa de secretario, la recuerda como una etapa muy buena. “Estaban dadas las condiciones para que la organización cumpliera su objetivo fundamental que es la superación profesional de los juristas, porque ese es el centro de actividad y aquí en Cienfuegos se trabajaba duro en eso; teníamos celebraciones de eventos municipales, provinciales, nacionales e internacionales y siempre teníamos, siempre acudían muchos juristas presentando ponencias y trabajos científicos. Muy importante resultaba el intercambio con los estudiantes”.

Estar jubilado no significa para Mayo, como todos lo nombran, estar apartado. “Los compañeros llaman y me avisan de diferentes encuentros; por ejemplo, recientemente se desarrolló un evento de Derecho agrario al cual acudí y pude compartir con ellos; de igual manera sucede con otros capítulos de nuestra Unión”.

En personas como Luis Damián Mayo Flores descansa la experiencia y el acervo del ejercicio jurídico y del quehacer de la UNJC en Cienfuegos. En ocasión del día del trabajador del sector este 8 de junio, llegue a él todo el reconocimiento que semejante ejecutoria merece.

