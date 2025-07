Más de un centenar de organizaciones humanitarias advierten de una hambruna masiva en Gaza

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 43 segundos

Este miércoles, más de un centenar de entidades internacionales y palestinas solicitaron un alto el fuego inmediato y permanente, y la eliminación de todas las limitaciones de acceso a la Franja de Gaza, ya que su personal, al igual que la población, «se están consumiendo» debido al hambre.

«Mientras el asedio del Gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, los trabajadores humanitarios se están sumando a las colas para recibir alimentos, arriesgándose a ser tiroteados solo para poder alimentar a sus familias», indican las ONG, al cumplir dos meses desde el inicio del reparto de ayuda por medio de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), la organización apoyada por Estados Unidos e Israel para distribuir alimentos en el asediado territorio palestino

Las entidades denuncian el estado deplorable en el que se halla toda la población en Gaza, incluyendo a los trabajadores humanitarios que se encargan de cuidarla.

«Con los suministros totalmente agotados, las organizaciones humanitarias están viendo cómo sus propios colegas y socios se consumen ante sus ojos», se puede leer en el comunicado compartido firmado por 109 organizaciones humanitarias.

While children in Gaza are starving to death amidst the ongoing Israeli war of hunger, U.S. Congress members are responding with indifference and disdain, with answers like "release the hostages or starve" and "try something else with your time".

