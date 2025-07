Más de 20 palestinos mueren por inhalación de gases lacrimógenos disparados por fuerzas israelíes

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

En un nuevo hecho registrado en un punto de distribución de alimentos en el sur de la Franja de Gaza, al menos 20 palestinos fallecieron este miércoles como resultado de la inhalación de gases lacrimógenos disparados por las fuerzas israelíes.

The martyrdom of 21 people, including 15 who suffocated to death due to the firing of gas canisters at the crowd gathered outside the American aid distribution center in southern Khan Younis this morning. They were surrounded and deliberately targeted with lethal gas bombs.

— Omar Hamad | عُـمَـرْ 𓂆 (@OmarHamadD) July 16, 2025