Más de 2.000 víctimas tras uno de los terremotos más mortíferos en las últimas 2 décadas en Afganistán

El número de muertos por el terremoto en Afganistán registrado este sábado, al que siguió una serie de potentes réplicas, ha aumentado bruscamente hasta 2.060, comentó este domingo un portavoz del Gobierno, recoge AP. La provincia de Herat, situada en el oeste de Afganistán, en la frontera con Irán, fue el epicentro del primer sismo, de magnitud 6,3.

Con estas cifras de fallecidos, este desastre natural se inscribe entre los más mortíferos que ha azotado al país en las dos últimas décadas.

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.

Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC

— World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 8, 2023