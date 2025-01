Martí, “A través de sus ojos”

Compartir en

Por: Miguel Antonio Sarduy Castellón

Como parte de la jornada martiana, y el aniversario 172 del natalicio de nuestro apóstol nacional José Martí, en Cienfuegos se realizó la Premier del telefilme “A través de sus ojos” del director cienfueguero Antonio Quiñones quien lo estrenara en televisión nacional en agosto del 2024. Momento que estuvo acompañado de la orquesta de cámara Concierto Sur y la entrega de reconocimientos a organismos y entidades colaboradoras en la realización de la obra audiovisual.

Con guion de Yilian Morfa Quevedo la historia toma molde en un joven que encuentra un diario perteneciente a su bisabuelo, quien conoció a José Martí cuando preparaba el alzamiento de 1895 para liberar a Cuba del yugo colonial español. También fue un gran reto para un realizador que desde su graduación en la Facultad de los Medios Audiovisuales de la Universidad de las Artes (ISA), su mayor punto fuerte estuvo centrado en la dirección radial.

Presentando su obra audiovisual, Quiñones relata a los espectadores: “…La obra me convirtió en un ser humano más martiano, pensé que lo sabía casi todo sobre Martí, pero no fue como les digo. La investigación me creció como ser humano, como profesional, y me ayudó mucho en el desarrollo de lo que en esta sala podrán apreciar dentro de unos minutos”, de igual forma en agradecimiento a la obra expuesta y como punto de partida a la proyección, Jorge Luis Marí, realizador cienfueguero procede a dar lectura a poemas dedicados al apóstol nacional.

En transmisión la obra tiene un gran sentido de sensibilidad histórica, su atmósfera te condiciona en esa época en la que Martí preparaba sus estrategias para lograr la libertad de un país que se convertía en escombros de colonias españolas. La fotografía transmisora de sentimientos incesantes, logra refrescar la pantalla de la televisión cubana, mostrando nuevas locaciones naturales, a lo que el director se refiere:

“…Cienfuegos es un set gigante, los directores de televisión deberían explotarla más y salirse de los espacios convencionales, esto es Cuba también, y está primada de belleza natural, arquitectura y de excelente cultores del arte. Llevo conmigo el agradecimiento eterno a la ciudad que me vio nacer por hacer posible este sueño convertido en una realidad, prometo que no será el primero, pero tampoco el último”.

El salón multiuso Prado desbordó de aplausos pasado el tiempo de duración de la opera prima, las intervenciones entre el público asistente y el director fueron casi interminables. Ancianos, jóvenes y niños eran la muestra de que José Julián Martí Pérez sigue presente en nuestra historia y nuestros pensamientos. La próxima presentación será en Cumanayagua, justo en el teatro de la casa de Cultura Habarimao, donde también se dará a conocer parte del proceso de trabajo sobre una serie infantil que tendrá como epicentro al Macizo Montañoso Guamuhaya y comenzará su etapa de rodaje a finales de año bajo la dirección de quien por cariño se le conoce, Tony Quiñones.

