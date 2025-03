Lula invita a México, Colombia y Uruguay a próxima reunión de BRICS

Desde Montevideo, donde asistió el sábado a la toma de posesión del presidente uruguayo Yamandú Orsi, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló que ha extendido una invitación a México, Uruguay y Colombia para que se sumen a la reunión que se llevará a cabo en julio en Río de Janeiro.

Lula destacó que, aunque estos países no sean miembros permanentes del bloque, su presencia es crucial para fomentar un debate más amplio sobre los desafíos económicos y políticos a nivel global.

Lula destacó que los BRICS tienen un peso significativo en el mundo, representando casi la mitad de la población y del Producto Interno Bruto internacional. Además, resaltó la influencia de China e India dentro del grupo, subrayando su papel determinante en la economía mundial.

El líder brasileño, presidente pro tempore de los BRICS propuso elaborar un documento serio para presentar durante la reunión en Río de Janeiro el próximo mes de julio, con el objetivo de reafirmar la importancia del respeto al multilateralismo y al libre comercio.

“Es importante que en esta cumbre de los BRICS fortalezcamos de verdad dos cosas fundamentales. Fortalezcamos el multilateralismo y fortalezcamos el libre comercio. Porque si no hay libertad de comercio, no hay multilateralismo, no hay democracia”, enfatizó Lula.

Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica son los fundadores de los BRICS, Luego se unieron Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia e Irán. Además, cuenta con nueve países socios, entre ellos Bolivia, Cuba y Kazajistán.