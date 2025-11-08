Leñadores van por la cima en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba

Compartir en

Los Leñadores tuneros saldrán hoy al diamante del Julio Antonio Mella decididos a conquistar la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol de Cuba, cuando enfrenten a unos Cocodrilos matanceros que buscan revancha.

Con 25 victorias y 13 derrotas, el conjunto de Abeyci Pantoja se atrinchera en casa con las hachas afiladas tras dominar tres veces en la semana a los saurios yumurinos. Cada batazo tunero retumba como un aviso: el liderato podría volver pronto a estas tierras del oriente..

Mientras tanto, los Cachorros de Holguín (28-14) se mantienen firmes en la cima con un juego de ventaja sobre los Leñadores. Ayer ladraron por tercera ocasión consecutiva en el estadio 26 de Julio al imponerse 11-8 a los Cazadores de Artemisa, en un duelo de batazos donde el Yasiel González conectó dos cuadrangulares.

En otros resultados de la jornada, Mayabeque arrolló 11-3 a Granma en el Nelson Fernández, impulsado por el madero encendido de Yonathan Martínez y el brazo seguro de Luis Miguel Vázquez. En el Huelga, Sancti Spíritus venció 9-4 a Santiago de Cuba, guiado por la veteranía de Frederich Cepeda, autor de un doble y tres impulsadas.

La fecha de hoy promete emociones en todos los frentes: Industriales y Camagüey se baten en el Latinoamericano, Pinar del Río y Villa Clara en el Sandino, y La Isla reta a Ciego de Ávila en el José Ramón Cepero. Pero el centro de las miradas estará aquí en el Mella, donde los Leñadores sueñan con derribar la cima a hachazos.

