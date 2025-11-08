sábado, noviembre 8, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Leñadores van por la cima en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

Los Leñadores tuneros saldrán hoy al diamante del Julio Antonio Mella decididos a conquistar la cima de la 64 Serie Nacional de Béisbol de Cuba, cuando enfrenten a unos Cocodrilos matanceros que buscan revancha.

Con 25 victorias y 13 derrotas, el conjunto de Abeyci Pantoja se atrinchera en casa con las hachas afiladas tras dominar tres veces en la semana a los saurios yumurinos. Cada batazo tunero retumba como un aviso: el liderato podría volver pronto a estas tierras del oriente..

Mientras tanto, los Cachorros de Holguín (28-14) se mantienen firmes en la cima con un juego de ventaja sobre los Leñadores. Ayer ladraron por tercera ocasión consecutiva en el estadio 26 de Julio al imponerse 11-8 a los Cazadores de Artemisa, en un duelo de batazos donde el Yasiel González conectó dos cuadrangulares.

En otros resultados de la jornada, Mayabeque arrolló 11-3 a Granma en el Nelson Fernández, impulsado por el madero encendido de Yonathan Martínez y el brazo seguro de Luis Miguel Vázquez. En el Huelga, Sancti Spíritus venció 9-4 a Santiago de Cuba, guiado por la veteranía de Frederich Cepeda, autor de un doble y tres impulsadas.

La fecha de hoy promete emociones en todos los frentes: Industriales y Camagüey se baten en el Latinoamericano, Pinar del Río y Villa Clara en el Sandino, y La Isla reta a Ciego de Ávila en el José Ramón Cepero. Pero el centro de las miradas estará aquí en el Mella, donde los Leñadores sueñan con derribar la cima a hachazos.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *