Llega primer vuelo de Canadá a Cienfuegos en temporada alta de turismo

En el aeropuerto Internacional Jaime González, de Cienfuegos, recibieron este miércoles a los primeros viajeros provenientes de Toronto, Canadá, en el inicio de la temporada alta de turismo en Cuba con el arribo de la aerolínea West Jet Airlines.

Yuri Quevedo Pupo, Delegado del Turismo, dijo que el territorio está listo para esta etapa en la que llegará “una alta cifra de turistas extranjeros que superará los 9000 recibidos hasta la fecha.

El principal emisor de clientes será Canadá y “en esta temporada operarán los territorios de Cienfuegos y Sancti Spíritus como un destino en el centro sur del país con opciones en hoteles de ciudad, en los litorales costeros y espacios naturales.

“Las instalaciones del Grupo hotelero Cubanacan localizadas en la península de Ancón (Meliá Trinidad Península, Trinidad del Mar, Costa sur y Ancón) esperan por los visitantes y exhiben las mejoras realizadas durante su remozamiento, declaró Luis Ernesto Camellón Curbelo, Subdelegado del Turismo en Sancti Spíritus, y mencionó las ofertas para recorrer la histórica ciudad trinitaria”.

Hacia el Hotel Rancho Luna, en Cienfuegos, “serán trasladados los viajeros canadienses, pues la instalación resulta muy solicitada cada año por sus ofertas de mar, piscina y atracciones culturales con artistas cienfuegueros”, enfatizó Quevedo Pupo al aludir a las labores actuales para recibir el próximo año con buenas y mejores condiciones en las Villas Yaguanabo, Guajimico, el Hotel La Unión, Pasacaballo y el Complejo hotelero Rancho Luna – Faro Luna.

