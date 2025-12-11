Festejan su día trabajadores de la Cultura en Cienfuegos

Compartir en

Espacio para el merecido reconocimiento en el orden individual y colectivo devino la celebración cienfueguera por el Día del trabajador de la Cultura, a conmemorarse el venidero 14 de diciembre, en recordación del natalicio de Raúl Gómez García, poeta de la generación del centenario, autor del poema Ya estamos en combate y asaltante al Cuartel Moncada.

Justamente la distinción que rinde honores al joven revolucionario y que otorga el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, fue otorgada a Alexis Sarría Gascón, Alina Martínez Morales, Anabel Calderín Brunet y Boris Brito Hernández; mientras que el Museo municipal de Cumanayagua y la Filial de la Unión de Historiadores de Cuba, se alzaron con la condición de Colectivo Distinguido. También fueron reconocidos fundadores de la organización que agrupa a quienes estudian y salvaguardan la historia Patria.

Resultaron colectivos destacados la Empresa de Grabaciones y representaciones (Egrem), la Empresa Comercializadora de la Música y los espectáculos “Rafael Lay”; en tanto en el orden individual fueron agasajados, entre otros, Deivy Barberena Aguilar; Antonio Luis García Almaguer y Pedro Pérez Turiño.

La celebración cienfueguera por el Día del trabajador de la Cultura permitió, asimismo, reconocer el quehacer sindical de los territorios de Cumanayagua y Cruces.

La provincia de Cienfuegos dispone de una amplia red de instituciones culturales y entidades que le brindan diversos servicios y soportes. Desde cada una palpitan colectivos comprometidos con la defensa de lo que bien se ha denominado “Escudo y espada de la nación”.

