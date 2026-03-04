La voz de Hind Rajab: la película que Israel no quiere que se vea

Compartir en

Por: Chris Hedges

La voz de Hind Rajab, como todas las grandes obras de arte, parte de una historia sencilla —la lucha por salvar la vida de Hind Rajab, una niña de seis años atrapada en un coche en Gaza, rodeada de familiares asesinados— y la eleva a la categoría de arquetipo.

Esta historia es tan antigua como el tiempo. Se encuentra en el corazón de toda la literatura religiosa y moral. Contrapone la crueldad y la falta de humanidad del poder con la empatía y la compasión de los desposeídos. Nos cuestiona qué clase de vida queremos vivir. ¿Una vida definida por la arrogancia, la dominación y la violencia? ¿O una vida definida por la compasión, la justicia y el sacrificio? Se trata de cuestiones morales, no políticas.

Nutrir, preservar y proteger las vidas de aquellos demonizados en la guerra es ser tildado de traidor, de subversivo, de enemigo. Es arriesgarse a morir. La guerra, y especialmente el genocidio, es la expresión por excelencia de lo que Sigmund Freud llamó Tánatos, el instinto de muerte que impulsa al ser humano a la destrucción de los otros y de sí mismo. Aquellos que luchan por Eros, por la vida, son eliminados. Este cisma es el núcleo de la película: la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y, como sucede tan a menudo en la guerra, Tánatos prevalece. Esta derrota casi segura otorga una nobleza incuestionable a quienes desafían las fuerzas de la muerte.

Israel y sus partidarios no quieren que el mundo exterior vea la maquinaria burocrática que perpetúa sus masacres, pero tengo la impresión de que aún menos quieren que el mundo vea la humanidad de los palestinos que resisten.

Fue difícil encontrar una proyección de esta película. Viajé más de una hora para verla en el Film Forum de Nueva York, que solo tenía una función a las 4:45 de la tarde. Entendí por qué. A pesar de haber sido premiada en diversos festivales y por la crítica, una directora nominada al Oscar y la producción, entre otros, de pesos pesados ​​de la industria como Brad Pitt y Joaquin Phoenix, la película —dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania— tuvo grandes dificultades para conseguir un distribuidor estadounidense, supuestamente por «miedo» y desacuerdo “con la política de la película”, según un informe de Deadline.

La película no solo es devastadora y una obra maestra cinematográfica, sino que desmonta todas las capas de retórica y propaganda para exponer la lucha fundamental entre el ocupante israelí y los ocupados. Esta lucha es, evidentemente, un conflicto por el robo de tierras palestinas y por una ocupación violenta y letal, que se ha convertido en un genocidio en toda regla en Gaza. Pero también simboliza la antigua lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte.

Cualquiera que siga la masacre israelí en Gaza conoce la historia de Hind Rajab. El 29 de enero de 2024, el ejército israelí ordenó la evacuación del barrio de Tel al-Hawa en Gaza. Seis miembros de la familia Hamadeh, junto con su sobrina Hind, de 6 años, se apiñaron en un vehículo Kia negro e intentaron huir. No llegaron muy lejos. Un tanque israelí disparó contra el coche, matando a todos sus ocupantes excepto a Hind y a su prima Layan, de 15 años. Layan logró contactar con la Media Luna Roja Palestina (MLRP) a través del teléfono de su difunto padre.

“Nos están disparando. El tanque está a mi lado”, le dice Layan al operador de la MLRP, Omar Alqam, un trabajador médico de emergencias con base en Ramallah.

“¿Estás escondida?”, pregunta Omar, interpretado por el actor palestino Motaz Malhees.

“Sí, en el auto, estamos en el auto, el tanque está justo al lado nuestro”, dice Layan.

“¿Estás dentro del coche?”, pregunta Omar.

Se oye el sonido de disparos: 62 disparos en seis segundos, mientras Layan grita.

La línea se corta.

¿Hola? ¿Hola? —dice Omar.

No hay respuesta.

El PRCS devuelve la llamada inmediatamente.

Hind contesta el teléfono. Le dice a Omar que han disparado a Layan y que todos en el coche están dormidos. Hind está atrapada en el vehículo, rodeada de sus familiares muertos, cubiertos de sangre.

Está lloviendo.

Durante las tres horas siguientes, los frenéticos equipos de emergencia solicitan a las autoridades israelíes la autorización para que una ambulancia, que está a ocho minutos de distancia, pueda rescatar a la niña. La película se centra en las frustraciones, la desesperación y las esperanzas de los socorristas que intentan subir una roca por la imponente colina de Sísifo de la ocupación israelí.

En lugar de recrear el horror de una niña pequeña aterrorizada, atrapada en un automóvil con los cuerpos ensangrentados de sus familiares muertos, la película utiliza la grabación de la voz de Hind, que se muestra en la pantalla como un espectrograma, para contar la historia.

La atención se centra en los trabajadores de la Media Luna Roja que intentan tranquilizar y consolar a Hind. Suplican desesperadamente a la Cruz Roja y posteriormente al Ministerio de Salud palestino, que actúan como intermediarios con una unidad del Ministerio de Defensa israelí conocida como la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), que permitan el paso de la ambulancia a una zona considerada restringida. La línea telefónica con Hind se corta repetidamente. Los trabajadores de la Media Luna Roja están desesperados, temiendo lo peor.

La frustración y el trauma de los impotentes equipos de rescate, que viven bajo la bota humillante y opresiva de la ocupación israelí, son abrumadores.

Los equipos de emergencia publican en redes sociales audios de las llamadas y fotografías de Hind, con subtítulos en inglés, con la esperanza de provocar la indignación internacional. Pero, como ocurre con el genocidio, los gobiernos occidentales se muestran indiferentes ante la masacre de palestinos, incluidos los niños.

Mientras Hind está en la línea, oímos ráfagas de disparos.

Rana al-Faqih, otra operadora —interpretada por la actriz palestino-canadiense Saja Kilani— le asegura a Hind que la rescatarán. La ayuda a recitar versos del Corán para intentar calmarla.

«Tengo mucho miedo», dice Hind. «Por favor, ven, sácame de aquí».

El coche donde Hind se refugia está cerca de la gasolinera Fares. El sol se está poniendo. La ciudad de Gaza está sumida en la oscuridad.

«Tengo miedo a la oscuridad», le dice Hind a Rana.

“¿Hay disparos a tu alrededor?”, pregunta Rana.

“Sí”, dice Hind. Ven a buscarme, por favor.

Después de tres horas, el ejército ocupante da permiso a los paramédicos para rescatar a Hind, con un mapa de la ruta que debe tomar la ambulancia.

“¡Hind!”, grita Omar por teléfono. “En un minuto el coche te alcanzará. Se está acercando lentamente”.

Los paramédicos de la ambulancia, Ahmed al-Madhoun y Yusuf Zeino, se acercan a la zona. Se sitúan a 50 metros del vehículo.

“¿Puedes ver el auto?” pregunta un operador.

“No puedo ver nada desde aquí”, responde un paramédico.

“¿Tienes la sirena y las luces intermitentes encendidas?”, pregunta el operador de radio.

“Solo las luces, no la sirena… oh, ahí está…”

De repente se oye un ruido de disparos y explosiones.

Ya no se puede contactar con los paramédicos.

Omar le pregunta a Hind si oyó una explosión. Ella responde que sí.

“Tengo mucho miedo, por favor ven”, suplica Hind una y otra vez.

Hay un largo período de silencio.

«¿Por qué no hablas?» le pregunta Rana a Hind.

«No hablo porque me sangra la boca», dice Hind.

“Límpiala con la mano y luego dime si todavía estás sangrando”, dice Rana.

«No quiero ensuciarme la camisa para no enfadar a mi mamá», responde Hind.

“Está bien, límpiate la boca y yo te la lavaré, cariño”, le dice Rana.

«Está bien», dice Hind.

Su voz se desvanece por última vez.

Wissam, la madre de Hind, espera ansiosa en el hospital. Busca desesperadamente a su hija en cada ambulancia que llega.

Los israelíes acordonan Tel al-Hawa. Los palestinos no logran llegar al coche hasta 12 días después. Cuando finalmente entran en la zona, encuentran la carrocería calcinada de la ambulancia enviada para rescatar a Hind.

Para entonces, Israel ya había destruido 80 ambulancias y asesinado a sus equipos.

Calle arriba de encuentran el cuerpo descompuesto de Hind en la parte trasera del coche con sus familiares.

Hay 335 impactos de bala en el coche y las ventanas están destrozadas.

¿Cuáles fueron los últimos pensamientos de Hind? ¿Vió las luces de la ambulancia? ¿Creyó que la rescatarían? ¿Vio cómo los proyectiles del tanque destrozaban la ambulancia y vio morir a los paramédicos? ¿Vio las ametralladoras israelíes antes de que abrieran fuego contra ella? ¿Gritó de dolor? ¿Sobrevivió un tiempo, ensangrentada y herida, como su prima Layan? ¿Se dio cuenta de que no la salvarían? ¿Pronunció alguna última palabra, sola, en medio de la oscuridad y el horror?

La Voz de Hind Rajab nos recuerda que la indiferencia es complicidad. Se burla de la retórica utilizada para deshumanizar a los palestinos. Desenmascara la tiranía mezquina y letal de la ocupación militar. Ilustra la impotencia, la indignidad y la violencia salvaje de la ocupación. Expone la naturaleza fundamental de la guerra y el genocidio. Es un testimonio de lo que es bueno y lo que es malo.

Nos exige que hagamos una elección.

(Tomado de Rebelión. El texto fue traducido por Paco Muñoz de Bustillo).

